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"الصحة": تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 433 حالة

"ريال مدريد" يعلن إصابة "كازيميرو" و"هازارد" بفيروس كورونا

بقية اللاعبين والجهاز الفني والموظفون جاءت نتائجهم سلبية

أكد نادي "ريال مدريد"، الإسباني، إصابة نجميّ الفريق "إيدن هازارد وكازيميرو" بفيروس "كورونا المستجد".

وقال بيان النادي: يعلن نادي "ريال مدريد" أن لاعبي الفريق "كازيميرو وهازارد" قد أظهرا نتائج إيجابية في اختبارات "كورونا" التي أجريت صباح الجمعة.

وأضاف: جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي، الذين يعملون معهم مباشرة، جاءت نتائجهم سلبية في الاختبار ذاته الذي أجري بالأمس.

وتابع البيان: تم التأكيد مرة أخرى على أن الجميع، باستثناء "كازيميرو" و"هازارد" قد أظهر نتائج سلبية في اختبارات كورونا التي أجريت صباح اليوم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"ريال مدريد" يعلن إصابة "كازيميرو" و"هازارد" بفيروس كورونا
سبق

أكد نادي "ريال مدريد"، الإسباني، إصابة نجميّ الفريق "إيدن هازارد وكازيميرو" بفيروس "كورونا المستجد".

وقال بيان النادي: يعلن نادي "ريال مدريد" أن لاعبي الفريق "كازيميرو وهازارد" قد أظهرا نتائج إيجابية في اختبارات "كورونا" التي أجريت صباح الجمعة.

وأضاف: جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي، الذين يعملون معهم مباشرة، جاءت نتائجهم سلبية في الاختبار ذاته الذي أجري بالأمس.

وتابع البيان: تم التأكيد مرة أخرى على أن الجميع، باستثناء "كازيميرو" و"هازارد" قد أظهر نتائج سلبية في اختبارات كورونا التي أجريت صباح اليوم.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
02:42 PM

"ريال مدريد" يعلن إصابة "كازيميرو" و"هازارد" بفيروس كورونا

بقية اللاعبين والجهاز الفني والموظفون جاءت نتائجهم سلبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد نادي "ريال مدريد"، الإسباني، إصابة نجميّ الفريق "إيدن هازارد وكازيميرو" بفيروس "كورونا المستجد".

وقال بيان النادي: يعلن نادي "ريال مدريد" أن لاعبي الفريق "كازيميرو وهازارد" قد أظهرا نتائج إيجابية في اختبارات "كورونا" التي أجريت صباح الجمعة.

وأضاف: جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي، الذين يعملون معهم مباشرة، جاءت نتائجهم سلبية في الاختبار ذاته الذي أجري بالأمس.

وتابع البيان: تم التأكيد مرة أخرى على أن الجميع، باستثناء "كازيميرو" و"هازارد" قد أظهر نتائج سلبية في اختبارات كورونا التي أجريت صباح اليوم.

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