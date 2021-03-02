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الدفاع المدني: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه إحدى القرى الحدودية بجازان

نتج منه إصابة 5 مدنيين منهم 3 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان. وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة؛ ما أدى لإصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا؛ وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة. كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بأضرار مادية عدة إثر الشظايا المتطايرة. كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ميليشيا الحوثي الإرهابية مدني جازان الدفاع المدني مقذوف عسكري جازان مقذوفات حوثية

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الدفاع المدني: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه إحدى القرى الحدودية بجازان
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان. وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة؛ ما أدى لإصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا؛ وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة. كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بأضرار مادية عدة إثر الشظايا المتطايرة. كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
01:14 AM
اخر تعديل
02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
02:35 AM

الدفاع المدني: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه إحدى القرى الحدودية بجازان

نتج منه إصابة 5 مدنيين منهم 3 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان. وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة؛ ما أدى لإصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا؛ وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة. كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بأضرار مادية عدة إثر الشظايا المتطايرة. كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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