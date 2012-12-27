قلَّد مدير جوازات منطقة الباحة، اللواء محمد بن سعيد العمري، بمكتبه اليوم، وبحضور مساعد مدير الجوازات بالمنطقة، العميد منصور بن أحمد الغامدي؛ رئيس رقباء، عيدان صالح الزهراني، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الترقية.
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة
قلَّد مدير جوازات منطقة الباحة، اللواء محمد بن سعيد العمري، بمكتبه اليوم، وبحضور مساعد مدير الجوازات بالمنطقة، العميد منصور بن أحمد الغامدي؛ رئيس رقباء، عيدان صالح الزهراني، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الترقية.
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"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-27
27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
03:58 PM
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة
قلَّد مدير جوازات منطقة الباحة، اللواء محمد بن سعيد العمري، بمكتبه اليوم، وبحضور مساعد مدير الجوازات بالمنطقة، العميد منصور بن أحمد الغامدي؛ رئيس رقباء، عيدان صالح الزهراني، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الترقية.
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