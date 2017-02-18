نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (F-15SA) و (F-15C) و (F-15S) مهمة مرافقة القاذفة الاستراتيجية (B-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر. ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

المقاتلات السعودية ترافق قاذفة أمريكية استراتيجية من نوع (B-52) وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-17 نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (F-15SA) و (F-15C) و (F-15S) مهمة مرافقة القاذفة الاستراتيجية (B-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر. ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 10:51 PM

المقاتلات السعودية ترافق قاذفة أمريكية استراتيجية من نوع (B-52) استمرارًا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة





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نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (F-15SA) و (F-15C) و (F-15S) مهمة مرافقة القاذفة الاستراتيجية (B-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر. ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.