سجون مكة تقدم 8450 نبتة زراعية لأمانة العاصمة المقدسة

تم زراعتها والاهتمام بها من قِبل نزلاء السجون خلال 35 يومًا

قدمت سجون منطقة مكة المكرمة 8450 نبتة زراعية لأمانة العاصمة المقدسة، وذلك في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية.

وقال مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، إن هذه المبادرة هي الثانية من نوعها، وذلك بعد تقديم أكثر من 12 ألف نبتة لصالح أمانة محافظة جدة مطلع هذا الشهر.

وأكد أن جميع النباتات قد تم زراعتها والاهتمام بها من قِبل نزلاء المنطقة في فترة زمنية تقدر بنحو 35 يومًا.





وتحتل سجون منطقة مكة الصدارة على مستوى المملكة في زراعة أكثر من 135 ألف زهرة وشتلة نباتات متنوعة، وتفعيل المحميات الزراعية، وفتح خط إنتاج زراعي عن طريق التشغيل الذاتي.