وأضاف في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" أن غرامة قطع الأشجار تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة؛ فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى 16 ألف ريال لكل م3؛ مشيرة إلى أنه تم تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وصادرت القوات أكثر من 600م3 من الحطب والفحم المحليين بجانب أدوات تُستخدم في قطع الأشجار وتفحيمها.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة؛ لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بمحافظة جدة.

"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-21 ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة؛ لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بمحافظة جدة. وصادرت القوات أكثر من 600م3 من الحطب والفحم المحليين بجانب أدوات تُستخدم في قطع الأشجار وتفحيمها. وأضاف في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" أن غرامة قطع الأشجار تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة؛ فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى 16 ألف ريال لكل م3؛ مشيرة إلى أنه تم تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443 09:35 AM

"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة صادرت أكثر من 600م3 من الحطب والفحم المحليين وأدوات للقطع والتفحيم





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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة؛ لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بمحافظة جدة.

وصادرت القوات أكثر من 600م3 من الحطب والفحم المحليين بجانب أدوات تُستخدم في قطع الأشجار وتفحيمها.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" أن غرامة قطع الأشجار تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة؛ فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى 16 ألف ريال لكل م3؛ مشيرة إلى أنه تم تطبيق العقوبات بحق المخالفين.