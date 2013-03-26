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عملية ناجحة لاستئصال أحد فصي الكبد بالمنظار الجراحي في مستشفى عسير

الأولى من نوعها بالمنطقة

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الدكتور أحمد المالكي، في إجراء عملية لاستئصال الجزء الأيسر من الكبد بالمنظار الجراحي لمريضة كانت تعاني من ورم سرطاني بقطر 11 سم، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها بالمنطقة.

وتعتبر عمليات الكبد بالمنظار الجراحي من العمليات المعقدة والتي تحتاج إلى إمكانيات عالية وعمل فريق متكامل من الجراحين و أطباء التخدير، وقد تم خروج المريضة بعد مرور فترة ما بعد العملية دون حدوث أي مضاعفات، بفضل من الله.

وشارك ضمن الفريق الطبي الدكتور محمد مصطفى، والدكتور يوسف الحمادة، والدكتور محمد الأسمري والدكتور حافظ إبراهيم استشاري التخدير، وطاقم التمريض بقيادة اليزابيث يوسف.

مستشفى عسير المركزي صحة عسير وزارة الصحة عسير عملية جراحية

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عملية ناجحة لاستئصال أحد فصي الكبد بالمنظار الجراحي في مستشفى عسير
سبق

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الدكتور أحمد المالكي، في إجراء عملية لاستئصال الجزء الأيسر من الكبد بالمنظار الجراحي لمريضة كانت تعاني من ورم سرطاني بقطر 11 سم، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها بالمنطقة.

وتعتبر عمليات الكبد بالمنظار الجراحي من العمليات المعقدة والتي تحتاج إلى إمكانيات عالية وعمل فريق متكامل من الجراحين و أطباء التخدير، وقد تم خروج المريضة بعد مرور فترة ما بعد العملية دون حدوث أي مضاعفات، بفضل من الله.

وشارك ضمن الفريق الطبي الدكتور محمد مصطفى، والدكتور يوسف الحمادة، والدكتور محمد الأسمري والدكتور حافظ إبراهيم استشاري التخدير، وطاقم التمريض بقيادة اليزابيث يوسف.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
10:11 PM

عملية ناجحة لاستئصال أحد فصي الكبد بالمنظار الجراحي في مستشفى عسير

الأولى من نوعها بالمنطقة

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بندر آل عوض - عسير
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2,919

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الدكتور أحمد المالكي، في إجراء عملية لاستئصال الجزء الأيسر من الكبد بالمنظار الجراحي لمريضة كانت تعاني من ورم سرطاني بقطر 11 سم، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها بالمنطقة.

وتعتبر عمليات الكبد بالمنظار الجراحي من العمليات المعقدة والتي تحتاج إلى إمكانيات عالية وعمل فريق متكامل من الجراحين و أطباء التخدير، وقد تم خروج المريضة بعد مرور فترة ما بعد العملية دون حدوث أي مضاعفات، بفضل من الله.

وشارك ضمن الفريق الطبي الدكتور محمد مصطفى، والدكتور يوسف الحمادة، والدكتور محمد الأسمري والدكتور حافظ إبراهيم استشاري التخدير، وطاقم التمريض بقيادة اليزابيث يوسف.

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