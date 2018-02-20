ألمانيا.. عناصر متطرفة تنزع برقع مسلمة بأحد المتاجر.. عبارات عنصرية وتعقب في الشارع

تعرضت لهجوم وإهانات من امرأة ألمانية والشرطة تتدخل

أكدت سكاي نيوز تعرض امرأة مسلمة تبلغ من العمر 54 عامًا ترتدي البرقع لهجوم وإهانات لفظية داخل أحد متاجر برلين.

وفي السياق ذاته نقلت الأسوشيتدبرس عن الحادثة أن امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا أهانت المرأة المسلمة ونزعت البرقع من وجهها ثم تعقبتها في الشارع خارج المتجر، وواصلت ترديد عبارات مناهضة للأجانب في وجهها، قبل أن تتدخل الشرطة للقبض عليها.

وكان البرلمان الألماني قد وافق، العام الماضي، على مقترح حكومي بحظر ارتداء البرقع من قِبل العاملات في المدارس والمحاكم وغيرها من المؤسسات، في غضون ذلك، تطالب جماعات يمينية بحظر كامل لارتداء البرقع في ألمانيا.



