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بالفيديو.. الحوثي ينفذ مداهمات لمنازل المرضى في صنعاء ويعاملهم كمجرمين

الميليشيا نشرت عناصرها والأطباء بالرشاشات والأسلحة المختلفة بأرجاء صنعاء

نفذت ميليشيات الحوثي أخيرًا مداهمات لمنازل المرضى في محافظة صنعاء بالأسلحة الرشاشة واعتقلت المرضى وأقاربهم.

وتفصيلاً، رصد مقطع فيديو مداهمات لأتباع ميليشيات حوثية لمنازل المرضى في صنعاء وتتعامل معهم كمجرمين.

واعتقلت الميليشيا الحوثية المرضى وأهاليهم وتتعامل مع الجائحة بأسلوب ميليشياوي، نشرت عناصرها والأطباء بالرشاشات والأسلحة المختلفة في أرجاء صنعاء.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الحوثي ينفذ مداهمات لمنازل المرضى في صنعاء ويعاملهم كمجرمين
سبق

نفذت ميليشيات الحوثي أخيرًا مداهمات لمنازل المرضى في محافظة صنعاء بالأسلحة الرشاشة واعتقلت المرضى وأقاربهم.

وتفصيلاً، رصد مقطع فيديو مداهمات لأتباع ميليشيات حوثية لمنازل المرضى في صنعاء وتتعامل معهم كمجرمين.

واعتقلت الميليشيا الحوثية المرضى وأهاليهم وتتعامل مع الجائحة بأسلوب ميليشياوي، نشرت عناصرها والأطباء بالرشاشات والأسلحة المختلفة في أرجاء صنعاء.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
12:33 AM

بالفيديو.. الحوثي ينفذ مداهمات لمنازل المرضى في صنعاء ويعاملهم كمجرمين

الميليشيا نشرت عناصرها والأطباء بالرشاشات والأسلحة المختلفة بأرجاء صنعاء

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
1,922

نفذت ميليشيات الحوثي أخيرًا مداهمات لمنازل المرضى في محافظة صنعاء بالأسلحة الرشاشة واعتقلت المرضى وأقاربهم.

وتفصيلاً، رصد مقطع فيديو مداهمات لأتباع ميليشيات حوثية لمنازل المرضى في صنعاء وتتعامل معهم كمجرمين.

واعتقلت الميليشيا الحوثية المرضى وأهاليهم وتتعامل مع الجائحة بأسلوب ميليشياوي، نشرت عناصرها والأطباء بالرشاشات والأسلحة المختلفة في أرجاء صنعاء.

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