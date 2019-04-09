داعيًا للحيطة والحذر.. "مدني الباحة" على خط تنبيهات الأمطار

رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة محافظات: المندق، وبلجرشي، والمخواة والأجزاء المجاورة لها؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.