النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

100 من منسوبي "تعليم محايل" يتلقون لقاح كورونا

بحضور مدير القطاع الصحي المشرف على المستشفى العام

ينفذ "تعليم محايل عسير" حملة تطعيم منسوبي الإدارة، بالتعاون مع مستشفى محايل العام، حيث تم إعطاء لقاح فيروس كورونا إلى مائة مستفيد.

جاء ذلك بحضور مدير القطاع الصحي المشرف على المستشفى العام بمحافظة محايل ومتابعة وإشراف مدير تعليم محايل عسير.

وقال مدير تعليم محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، لـ"سبق": تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيه أمير المنطقة بالتنسيق الأفقي بين القطاعات الحكومية في المنطقة.

وأضاف: كان التنسيق بين تعليم محايل والشؤون الصحية بعسير ممثلة في القطاع الصحي بمحايل في أعلى المستويات بما يشمل التكامل الكبير في تجهيز بيت الطالب ليكون مركزاً لعيادات "تطمن" في بداية الجائحة، ثم تجهيزه ليكون مقراً للقاحات كورونا في محايل.

تعليم محايل عسير مستشفى محايل العام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
100 من منسوبي "تعليم محايل" يتلقون لقاح كورونا
سبق

ينفذ "تعليم محايل عسير" حملة تطعيم منسوبي الإدارة، بالتعاون مع مستشفى محايل العام، حيث تم إعطاء لقاح فيروس كورونا إلى مائة مستفيد.

جاء ذلك بحضور مدير القطاع الصحي المشرف على المستشفى العام بمحافظة محايل ومتابعة وإشراف مدير تعليم محايل عسير.

وقال مدير تعليم محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، لـ"سبق": تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيه أمير المنطقة بالتنسيق الأفقي بين القطاعات الحكومية في المنطقة.

وأضاف: كان التنسيق بين تعليم محايل والشؤون الصحية بعسير ممثلة في القطاع الصحي بمحايل في أعلى المستويات بما يشمل التكامل الكبير في تجهيز بيت الطالب ليكون مركزاً لعيادات "تطمن" في بداية الجائحة، ثم تجهيزه ليكون مقراً للقاحات كورونا في محايل.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
03:19 PM

100 من منسوبي "تعليم محايل" يتلقون لقاح كورونا

بحضور مدير القطاع الصحي المشرف على المستشفى العام

A A A
عبدالعزيز الشهري - محايل عسير
0
128

ينفذ "تعليم محايل عسير" حملة تطعيم منسوبي الإدارة، بالتعاون مع مستشفى محايل العام، حيث تم إعطاء لقاح فيروس كورونا إلى مائة مستفيد.

جاء ذلك بحضور مدير القطاع الصحي المشرف على المستشفى العام بمحافظة محايل ومتابعة وإشراف مدير تعليم محايل عسير.

وقال مدير تعليم محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، لـ"سبق": تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيه أمير المنطقة بالتنسيق الأفقي بين القطاعات الحكومية في المنطقة.

وأضاف: كان التنسيق بين تعليم محايل والشؤون الصحية بعسير ممثلة في القطاع الصحي بمحايل في أعلى المستويات بما يشمل التكامل الكبير في تجهيز بيت الطالب ليكون مركزاً لعيادات "تطمن" في بداية الجائحة، ثم تجهيزه ليكون مقراً للقاحات كورونا في محايل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,470
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,513
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة