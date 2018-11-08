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بالفيديو.. ولي العهد يزور "آل علي والسبهان" في منازلهم بحائل

كان في استقباله صباح اليوم الشيخ نايف بن سعود آل علي

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من الأسر في منازلها بمدينة حائل، صباح اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو زيارة سموه لأسرة "آل علي" وأسرة "السبهان"، حيث كان في استقباله لدى زيارته أسرة "آل علي" الشيخ نايف بن سعود آل علي.

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بالفيديو.. ولي العهد يزور "آل علي والسبهان" في منازلهم بحائل
سبق

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من الأسر في منازلها بمدينة حائل، صباح اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو زيارة سموه لأسرة "آل علي" وأسرة "السبهان"، حيث كان في استقباله لدى زيارته أسرة "آل علي" الشيخ نايف بن سعود آل علي.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
05:03 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:12 PM

بالفيديو.. ولي العهد يزور "آل علي والسبهان" في منازلهم بحائل

كان في استقباله صباح اليوم الشيخ نايف بن سعود آل علي

A A A
خالد السليمي - حائل
3
18,015

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من الأسر في منازلها بمدينة حائل، صباح اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو زيارة سموه لأسرة "آل علي" وأسرة "السبهان"، حيث كان في استقباله لدى زيارته أسرة "آل علي" الشيخ نايف بن سعود آل علي.

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