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"الصحة": تسجيل 768 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 886 خلال الـ24 ساعة الماضية

805 إصابة جديدة بـ كورونا ترفع الحصيلة بالكويت إلى أكثر من 90 ألف

تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح عدد الضحايا 546 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 90,387 حالة.

وتم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 546 حالة.


وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 516 إصابة من فيروس كورونا ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 81037 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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805 إصابة جديدة بـ كورونا ترفع الحصيلة بالكويت إلى أكثر من 90 ألف
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 90,387 حالة.

وتم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 546 حالة.


وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 516 إصابة من فيروس كورونا ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 81037 حالة.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
03:23 PM

805 إصابة جديدة بـ كورونا ترفع الحصيلة بالكويت إلى أكثر من 90 ألف

تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح عدد الضحايا 546 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 90,387 حالة.

وتم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 546 حالة.


وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 516 إصابة من فيروس كورونا ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 81037 حالة.

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