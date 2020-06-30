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جامعة جازان تطلق 32 برنامجاً لتدريب طلبتها في الصيف

تهدف إلى مواكبة المستجدات في العملية التعليمية والتربوية

تطلق جامعة جازان ممثلةً في وحدة التدريب والمهارات بعمادة شؤون الطلاب حزمة من البرامج التدريبية الصيفية المجانية للعام الجامعي 1442هــ لطلبة الجامعة من مختلف الكليات والعمادات المساندة عبر منصة zoom.

وتتكون البرامج التدريبية الصيفية من (32) برنامجاً تدريبياً في خمسة مسارات تدريبية رئيسية وهي: (المهارات الناعمة، مهارات المستقبل، اللغة الإنجليزية، المهارات الوظيفية، البحث والابتكار)؛ حيث يتراوح مجمل ساعات التدريب لكل برنامج من ساعتين إلى ست ساعات تدريبية، عبر منصة zoom بمشاركة نخبة من المدربين المؤهلين من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن البرامج التدريبية تهدف إلى مواكبة المستجدات في العملية التعليمية والتربوية من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة لإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تلبي احتياجاتهم التدريبية وتمكّنهم من الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز دور الجامعة في تنمية الموارد البشرية للطلاب والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية ونقل خبراتهم لطلبة الجامعة.

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جامعة جازان تطلق 32 برنامجاً لتدريب طلبتها في الصيف
سبق

تطلق جامعة جازان ممثلةً في وحدة التدريب والمهارات بعمادة شؤون الطلاب حزمة من البرامج التدريبية الصيفية المجانية للعام الجامعي 1442هــ لطلبة الجامعة من مختلف الكليات والعمادات المساندة عبر منصة zoom.

وتتكون البرامج التدريبية الصيفية من (32) برنامجاً تدريبياً في خمسة مسارات تدريبية رئيسية وهي: (المهارات الناعمة، مهارات المستقبل، اللغة الإنجليزية، المهارات الوظيفية، البحث والابتكار)؛ حيث يتراوح مجمل ساعات التدريب لكل برنامج من ساعتين إلى ست ساعات تدريبية، عبر منصة zoom بمشاركة نخبة من المدربين المؤهلين من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن البرامج التدريبية تهدف إلى مواكبة المستجدات في العملية التعليمية والتربوية من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة لإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تلبي احتياجاتهم التدريبية وتمكّنهم من الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز دور الجامعة في تنمية الموارد البشرية للطلاب والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية ونقل خبراتهم لطلبة الجامعة.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
05:04 PM

جامعة جازان تطلق 32 برنامجاً لتدريب طلبتها في الصيف

تهدف إلى مواكبة المستجدات في العملية التعليمية والتربوية

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فهد كاملي - جازان
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تطلق جامعة جازان ممثلةً في وحدة التدريب والمهارات بعمادة شؤون الطلاب حزمة من البرامج التدريبية الصيفية المجانية للعام الجامعي 1442هــ لطلبة الجامعة من مختلف الكليات والعمادات المساندة عبر منصة zoom.

وتتكون البرامج التدريبية الصيفية من (32) برنامجاً تدريبياً في خمسة مسارات تدريبية رئيسية وهي: (المهارات الناعمة، مهارات المستقبل، اللغة الإنجليزية، المهارات الوظيفية، البحث والابتكار)؛ حيث يتراوح مجمل ساعات التدريب لكل برنامج من ساعتين إلى ست ساعات تدريبية، عبر منصة zoom بمشاركة نخبة من المدربين المؤهلين من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن البرامج التدريبية تهدف إلى مواكبة المستجدات في العملية التعليمية والتربوية من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة لإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تلبي احتياجاتهم التدريبية وتمكّنهم من الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز دور الجامعة في تنمية الموارد البشرية للطلاب والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية ونقل خبراتهم لطلبة الجامعة.

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