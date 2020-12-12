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"الصحة": تسجيل 166 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في الولايات المتحدة.. أرقام قياسية في الإصابات اليومية والوفيات

231775 حالة و3309 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 231775 حالة إصابة.

وطبقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: "تم تسجيل 231775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي للإصابات، وسجلت 3309 حالات وفاة".

وبحسب الجامعة، تم تسجيل ما مجموعه أكثر من 15.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وأكثر من 295 ألف حالة وفاة. وقد تعافى من الفيروس أكثر من 6 ملايين مصاب.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الولايات المتحدة.. أرقام قياسية في الإصابات اليومية والوفيات
سبق

سجّلت الولايات المتحدة ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 231775 حالة إصابة.

وطبقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: "تم تسجيل 231775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي للإصابات، وسجلت 3309 حالات وفاة".

وبحسب الجامعة، تم تسجيل ما مجموعه أكثر من 15.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وأكثر من 295 ألف حالة وفاة. وقد تعافى من الفيروس أكثر من 6 ملايين مصاب.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
04:48 PM

كورونا في الولايات المتحدة.. أرقام قياسية في الإصابات اليومية والوفيات

231775 حالة و3309 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت الولايات المتحدة ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 231775 حالة إصابة.

وطبقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: "تم تسجيل 231775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي للإصابات، وسجلت 3309 حالات وفاة".

وبحسب الجامعة، تم تسجيل ما مجموعه أكثر من 15.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وأكثر من 295 ألف حالة وفاة. وقد تعافى من الفيروس أكثر من 6 ملايين مصاب.

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