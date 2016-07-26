بهدف وحيد.. الأهلي يكسب تجربة الصفاقسي التونسي

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، اليوم الأحد، ثالث تجاربه الودية بهدف دون رد على الصفاقسي التونسي، ضمن معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وأجرى مدرب الأهلي "هاسي " في الشوط الثاني عدة تبديلات، وأحرز ريان حامد هدف المباراة الوحيد لصالح الأهلي.



من جانب آخر تابع الدكتور عبدالعزيز الصقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية، المباراة الودية من أجل الاطمئنان على بعثة الفريق وتقديم كافة التسهيلات خلال فترة وجودهم في معسكرهم بمدينة طبرقة.

