النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمم المتحدة تدعو لإنشاء آلية دولية لتحديد مصير المفقودين السوريين

"باشليه" أشارت إلى أن غالبية الضحايا من الرجال

انضمت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الخميس)، إلى الدعوة لإنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على محنة المفقودين خلال النزاع في سوريا.

وشددت رئيسة تشيلي السابقة التي كانت تتحدث في الذكرى العاشرة للنزاع على الطابع الملح لمشكلة المفقودين، التي كانت مقلقة بالفعل قبل عام 2011، وبدء الحرب في سوريا؛ وفقاً لــ"فرانس 24".

وبينت "باشليه" أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الرجال؛ مما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء اللواتي يتعرضن لأعمال انتقامية عندما يحاولن جمع معلومات عن المفقودين من السلطات.

وستكون هذه الآلية المستقلة ذات التفويض الدولي، مسؤولة عن تسليط الضوء على مصير المفقودين وأماكن وجودهم والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لعائلاتهم.

وتقدر المفوضية العليا غير القادرة على الوصول إلى مناطق النزاع، أن عدد من فقد أثرهم قد يصل إلى عشرات الآلاف سواء على يد القوات الحكومية في كل سوريا أو على يد الفصائل المسلحة غير الحكومية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمم المتحدة تدعو لإنشاء آلية دولية لتحديد مصير المفقودين السوريين
سبق

انضمت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الخميس)، إلى الدعوة لإنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على محنة المفقودين خلال النزاع في سوريا.

وشددت رئيسة تشيلي السابقة التي كانت تتحدث في الذكرى العاشرة للنزاع على الطابع الملح لمشكلة المفقودين، التي كانت مقلقة بالفعل قبل عام 2011، وبدء الحرب في سوريا؛ وفقاً لــ"فرانس 24".

وبينت "باشليه" أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الرجال؛ مما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء اللواتي يتعرضن لأعمال انتقامية عندما يحاولن جمع معلومات عن المفقودين من السلطات.

وستكون هذه الآلية المستقلة ذات التفويض الدولي، مسؤولة عن تسليط الضوء على مصير المفقودين وأماكن وجودهم والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لعائلاتهم.

وتقدر المفوضية العليا غير القادرة على الوصول إلى مناطق النزاع، أن عدد من فقد أثرهم قد يصل إلى عشرات الآلاف سواء على يد القوات الحكومية في كل سوريا أو على يد الفصائل المسلحة غير الحكومية.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
04:21 PM

الأمم المتحدة تدعو لإنشاء آلية دولية لتحديد مصير المفقودين السوريين

"باشليه" أشارت إلى أن غالبية الضحايا من الرجال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
167

انضمت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الخميس)، إلى الدعوة لإنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على محنة المفقودين خلال النزاع في سوريا.

وشددت رئيسة تشيلي السابقة التي كانت تتحدث في الذكرى العاشرة للنزاع على الطابع الملح لمشكلة المفقودين، التي كانت مقلقة بالفعل قبل عام 2011، وبدء الحرب في سوريا؛ وفقاً لــ"فرانس 24".

وبينت "باشليه" أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الرجال؛ مما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء اللواتي يتعرضن لأعمال انتقامية عندما يحاولن جمع معلومات عن المفقودين من السلطات.

وستكون هذه الآلية المستقلة ذات التفويض الدولي، مسؤولة عن تسليط الضوء على مصير المفقودين وأماكن وجودهم والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لعائلاتهم.

وتقدر المفوضية العليا غير القادرة على الوصول إلى مناطق النزاع، أن عدد من فقد أثرهم قد يصل إلى عشرات الآلاف سواء على يد القوات الحكومية في كل سوريا أو على يد الفصائل المسلحة غير الحكومية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,939
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,271

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة