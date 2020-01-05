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بريطانيا تنشر غواصة نووية في الخليج لضرب إيران إذا أشعلت الحرب

وُصِفت بأنها من أكثر الغواصات تطوراً وفتكاً

أفادت صحيفة "ذي صن" البريطانية، اليوم الأحد، بمرابطة غواصة تابعة للبحرية الملكية وتعمل بالطاقة النووية، متأهبة لاستهداف إيران بصواريخ "توماهوك"، في حال نشوب حرب في المنطقة، حسبما أورد "روسيا اليوم".

وقال مصدر عسكري لـ"ذي صن": "إن القوات البريطانية لن تكون السباقة في توجيه الضربات"، مستدركاً بأنه "يجري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وهذا يعتمد على الكيفية التي سترد بها إيران على مقتل قاسم سليماني".

وأكد المصدر أنه إذا ما تدهورت الأمور بسرعة، فإن المملكة المتحدة ستقف جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن البحرية البريطانية تمتلك أكثر الغواصات تطوراً وفتكاً، كما أن إحدى هذه الغواصات موجودة في نطاق إيران.

بريطانيا غواصة نووية إيران مقتل قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تنشر غواصة نووية في الخليج لضرب إيران إذا أشعلت الحرب
سبق

أفادت صحيفة "ذي صن" البريطانية، اليوم الأحد، بمرابطة غواصة تابعة للبحرية الملكية وتعمل بالطاقة النووية، متأهبة لاستهداف إيران بصواريخ "توماهوك"، في حال نشوب حرب في المنطقة، حسبما أورد "روسيا اليوم".

وقال مصدر عسكري لـ"ذي صن": "إن القوات البريطانية لن تكون السباقة في توجيه الضربات"، مستدركاً بأنه "يجري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وهذا يعتمد على الكيفية التي سترد بها إيران على مقتل قاسم سليماني".

وأكد المصدر أنه إذا ما تدهورت الأمور بسرعة، فإن المملكة المتحدة ستقف جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن البحرية البريطانية تمتلك أكثر الغواصات تطوراً وفتكاً، كما أن إحدى هذه الغواصات موجودة في نطاق إيران.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
06:01 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:40 AM

بريطانيا تنشر غواصة نووية في الخليج لضرب إيران إذا أشعلت الحرب

وُصِفت بأنها من أكثر الغواصات تطوراً وفتكاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,961

أفادت صحيفة "ذي صن" البريطانية، اليوم الأحد، بمرابطة غواصة تابعة للبحرية الملكية وتعمل بالطاقة النووية، متأهبة لاستهداف إيران بصواريخ "توماهوك"، في حال نشوب حرب في المنطقة، حسبما أورد "روسيا اليوم".

وقال مصدر عسكري لـ"ذي صن": "إن القوات البريطانية لن تكون السباقة في توجيه الضربات"، مستدركاً بأنه "يجري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وهذا يعتمد على الكيفية التي سترد بها إيران على مقتل قاسم سليماني".

وأكد المصدر أنه إذا ما تدهورت الأمور بسرعة، فإن المملكة المتحدة ستقف جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن البحرية البريطانية تمتلك أكثر الغواصات تطوراً وفتكاً، كما أن إحدى هذه الغواصات موجودة في نطاق إيران.

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