حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏

الْتقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيًّا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏

"المعلمي" يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-14 الْتقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيًّا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏ وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏ حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 08:11 PM

"المعلمي" يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة جرى مناقشة أبرز القضايا وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة





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الْتقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيًّا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏

حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏