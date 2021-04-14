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"المعلمي" يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة

جرى مناقشة أبرز القضايا وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة

الْتقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيًّا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏

حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة
سبق

الْتقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيًّا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏

حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
08:11 PM

"المعلمي" يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة

جرى مناقشة أبرز القضايا وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الْتقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيًّا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏

حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

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