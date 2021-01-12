النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبد العزيز بن ناصر" يدشن المعرض الشخصي للفنانة أماني غيث بجدة

يضم 50 لوحة في الفن التجريدي تحت شعار المرأة السعودية ورؤية 2030

دشن الأمير عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز مساء أمس المعرض الشخصي الفني الأول للفنانة التشكيلية أماني غيث في جاليري زوايا بجدة.

ويضم المعرض أكثر من 50 لوحة من الفن التجريدي تحت شعار المرأة السعودية ورؤية 2030 بما يعكس ما وصلت إليه المرأة من تطور في العديد من المجالات التنموية من خلال التعبير عن الأفكار والواقع بإنتاج أعمال تعكس طموح المرأة السعودية وإبداعها.

وقالت الفنانة أماني: "يأتي هذا المعرض اتساقًا مع توجه وزارة الثقافة لدعم الفنون البصرية من خلال استراتيجية الوزارة بالمساهمة في إثراء قطاع الفنون البصرية، وتشجيع المبادرات الوطنية التي تعكس تدفق عطاء الفنانين لاحتواء الإبداع البصري".

وتعد الفنانة أماني غيث إحدى أبرز الفنانات التشكيليات في الفن التجريدي في السعودية؛ حيث برزت في العديد من المعارض الجماعية حيث شاركت في 18 معرضًا جماعيًّا جاءت أعمالها متميزة ومنفردة من حيث الفكرة والهدف، وتعمل مدربة ومحاضرة في قطاع الفنون التشكيلية، كما نظمت العديد من الدورات التدريبية وساهمت في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتدريب والدعم لتفجير طاقاتهم ومواهبهم ضمن مشروعها الاجتماعي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة: شركاء معكم في بناء الوطن.

ووصفت "غيث" الفنون البصرية بأنها أسرع قنوات الاتصال لنقل الفكرة والهدف إلى الإنسان في المجتمع، مبينة أن لفنون التشكيلية استجابة لواقع الحال الاجتماعي في المجتمعات، ومن هنا تأتي أهمية ثقافة الفن التشكيلي بكافة أنواعه ومدارسه في للفنان باعتباره متفاعلًا مع الثقافة السائدة في المجتمع والعوامل المحيطة والمتغيرات من حوله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"عبد العزيز بن ناصر" يدشن المعرض الشخصي للفنانة أماني غيث بجدة
سبق

دشن الأمير عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز مساء أمس المعرض الشخصي الفني الأول للفنانة التشكيلية أماني غيث في جاليري زوايا بجدة.

ويضم المعرض أكثر من 50 لوحة من الفن التجريدي تحت شعار المرأة السعودية ورؤية 2030 بما يعكس ما وصلت إليه المرأة من تطور في العديد من المجالات التنموية من خلال التعبير عن الأفكار والواقع بإنتاج أعمال تعكس طموح المرأة السعودية وإبداعها.

وقالت الفنانة أماني: "يأتي هذا المعرض اتساقًا مع توجه وزارة الثقافة لدعم الفنون البصرية من خلال استراتيجية الوزارة بالمساهمة في إثراء قطاع الفنون البصرية، وتشجيع المبادرات الوطنية التي تعكس تدفق عطاء الفنانين لاحتواء الإبداع البصري".

وتعد الفنانة أماني غيث إحدى أبرز الفنانات التشكيليات في الفن التجريدي في السعودية؛ حيث برزت في العديد من المعارض الجماعية حيث شاركت في 18 معرضًا جماعيًّا جاءت أعمالها متميزة ومنفردة من حيث الفكرة والهدف، وتعمل مدربة ومحاضرة في قطاع الفنون التشكيلية، كما نظمت العديد من الدورات التدريبية وساهمت في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتدريب والدعم لتفجير طاقاتهم ومواهبهم ضمن مشروعها الاجتماعي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة: شركاء معكم في بناء الوطن.

ووصفت "غيث" الفنون البصرية بأنها أسرع قنوات الاتصال لنقل الفكرة والهدف إلى الإنسان في المجتمع، مبينة أن لفنون التشكيلية استجابة لواقع الحال الاجتماعي في المجتمعات، ومن هنا تأتي أهمية ثقافة الفن التشكيلي بكافة أنواعه ومدارسه في للفنان باعتباره متفاعلًا مع الثقافة السائدة في المجتمع والعوامل المحيطة والمتغيرات من حوله.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
06:00 PM

"عبد العزيز بن ناصر" يدشن المعرض الشخصي للفنانة أماني غيث بجدة

يضم 50 لوحة في الفن التجريدي تحت شعار المرأة السعودية ورؤية 2030

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
1
1,676

دشن الأمير عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز مساء أمس المعرض الشخصي الفني الأول للفنانة التشكيلية أماني غيث في جاليري زوايا بجدة.

ويضم المعرض أكثر من 50 لوحة من الفن التجريدي تحت شعار المرأة السعودية ورؤية 2030 بما يعكس ما وصلت إليه المرأة من تطور في العديد من المجالات التنموية من خلال التعبير عن الأفكار والواقع بإنتاج أعمال تعكس طموح المرأة السعودية وإبداعها.

وقالت الفنانة أماني: "يأتي هذا المعرض اتساقًا مع توجه وزارة الثقافة لدعم الفنون البصرية من خلال استراتيجية الوزارة بالمساهمة في إثراء قطاع الفنون البصرية، وتشجيع المبادرات الوطنية التي تعكس تدفق عطاء الفنانين لاحتواء الإبداع البصري".

وتعد الفنانة أماني غيث إحدى أبرز الفنانات التشكيليات في الفن التجريدي في السعودية؛ حيث برزت في العديد من المعارض الجماعية حيث شاركت في 18 معرضًا جماعيًّا جاءت أعمالها متميزة ومنفردة من حيث الفكرة والهدف، وتعمل مدربة ومحاضرة في قطاع الفنون التشكيلية، كما نظمت العديد من الدورات التدريبية وساهمت في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتدريب والدعم لتفجير طاقاتهم ومواهبهم ضمن مشروعها الاجتماعي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة: شركاء معكم في بناء الوطن.

ووصفت "غيث" الفنون البصرية بأنها أسرع قنوات الاتصال لنقل الفكرة والهدف إلى الإنسان في المجتمع، مبينة أن لفنون التشكيلية استجابة لواقع الحال الاجتماعي في المجتمعات، ومن هنا تأتي أهمية ثقافة الفن التشكيلي بكافة أنواعه ومدارسه في للفنان باعتباره متفاعلًا مع الثقافة السائدة في المجتمع والعوامل المحيطة والمتغيرات من حوله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,009
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,676
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,758

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة