"الجميعي" يقلد "الزهراني" رتبة رئيس رقباء

قلَّد مدير مرور محافظة جدة، العميد سلمان الجميعي، رئيس الرقباء، عطية بن أحمد الزهراني، رتبته الجديدة، رئيس رقباء بقسم الدوائر المرورية في المحكمة العامة.

وأعرب "الزهراني" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل.