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"الجميعي" يقلد "الزهراني" رتبة رئيس رقباء

قلَّد مدير مرور محافظة جدة، العميد سلمان الجميعي، رئيس الرقباء، عطية بن أحمد الزهراني، رتبته الجديدة، رئيس رقباء بقسم الدوائر المرورية في المحكمة العامة.

وأعرب "الزهراني" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل.

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"الجميعي" يقلد "الزهراني" رتبة رئيس رقباء
سبق

قلَّد مدير مرور محافظة جدة، العميد سلمان الجميعي، رئيس الرقباء، عطية بن أحمد الزهراني، رتبته الجديدة، رئيس رقباء بقسم الدوائر المرورية في المحكمة العامة.

وأعرب "الزهراني" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
07:06 PM

"الجميعي" يقلد "الزهراني" رتبة رئيس رقباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلَّد مدير مرور محافظة جدة، العميد سلمان الجميعي، رئيس الرقباء، عطية بن أحمد الزهراني، رتبته الجديدة، رئيس رقباء بقسم الدوائر المرورية في المحكمة العامة.

وأعرب "الزهراني" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,223
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,493
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,186
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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