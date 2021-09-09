"شؤون المسجد النبوي" تجهّز لتقديم وجبات الإفطار للصائمين خلال موسم العمرة

بالتعاون مع القطاع غير الربحي يومي الاثنين والخميس والأيام البيض

في إطار التعاون المشترك بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والقطاع غير الربحي، بالمشاركة في تقديم أرقى الخدمات للمرتادين؛ وقّع مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، اتفاقية مع عدد من الجمعيات لتقديم وجبات الإفطار للصائمين في يومي الاثنين والخميس والأيام البيض خلال موسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

ومن جانب الجمعيات المشاركة الموقّعة للاتفاقية: الأمين العام لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري عبدالله بن سالم الحجوري، ورئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية حمد بن عبيد الجهني، وعضو مجلس إدارة جمعية تكافل لرعاية الأيتام الدكتور نافع محمد المزيني.

حضر الاتفاقية المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة عبدالعزيز الأيوبي، والوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي الحجيلي.

وتعمل الوكالة على تنظيم الإفطار الفردي للصائمين في المسجد النبوي وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن -بإذن الله- سلامة المصلين والزائرين ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر.