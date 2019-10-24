أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 25.92 نقطة ليقفل عند مستوى 7913.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الأهلية, وأسيج, والوحة, وأسترا الصناعية، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الدريس، وسابتكو، وساسكو، ونماء للكيماويات، والإعادة السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.88% و 4.38% . وكانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، وعناية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، والأهلي، والدريس هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 26.50 نقطة ليقفل عند مستوى 3948.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.1 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 683 صفقة.

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7913.28 نقطة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-24 أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 25.92 نقطة ليقفل عند مستوى 7913.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الأهلية, وأسيج, والوحة, وأسترا الصناعية، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الدريس، وسابتكو، وساسكو، ونماء للكيماويات، والإعادة السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.88% و 4.38% .



وكانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، وعناية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، والأهلي، والدريس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 26.50 نقطة ليقفل عند مستوى 3948.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.1 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 683 صفقة.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 04:07 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7913.28 نقطة تداولات تجاوزت 2.3 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم





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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 25.92 نقطة ليقفل عند مستوى 7913.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الأهلية, وأسيج, والوحة, وأسترا الصناعية، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الدريس، وسابتكو، وساسكو، ونماء للكيماويات، والإعادة السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.88% و 4.38% .



وكانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، وعناية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، والأهلي، والدريس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 26.50 نقطة ليقفل عند مستوى 3948.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.1 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 683 صفقة.