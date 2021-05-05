دشنت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" حسابها الرسمي الجديد على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" zatca_sa@، بعد قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والزكاة والجمارك"، والموافقة على تنظيمها.
وقالت الهيئة الجديدة في أول تغريدة لها: "بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.. مرحلة جديدة.. وهيئة واحدة".
واتبعتها بتغريدة أخرى: "الجدعان يشكر القيادة على قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك".
"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" تدشن حسابها الرسمي الجديد على "تويتر"
دشنت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" حسابها الرسمي الجديد على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" zatca_sa@، بعد قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والزكاة والجمارك"، والموافقة على تنظيمها.
وقالت الهيئة الجديدة في أول تغريدة لها: "بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.. مرحلة جديدة.. وهيئة واحدة".
واتبعتها بتغريدة أخرى: "الجدعان يشكر القيادة على قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك".
دشنت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" حسابها الرسمي الجديد على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" zatca_sa@، بعد قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والزكاة والجمارك"، والموافقة على تنظيمها.
"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" تدشن حسابها الرسمي الجديد على "تويتر"
دشنت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" حسابها الرسمي الجديد على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" zatca_sa@، بعد قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والزكاة والجمارك"، والموافقة على تنظيمها.
وقالت الهيئة الجديدة في أول تغريدة لها: "بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.. مرحلة جديدة.. وهيئة واحدة".
واتبعتها بتغريدة أخرى: "الجدعان يشكر القيادة على قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك".