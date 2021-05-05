النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" تدشن حسابها الرسمي الجديد على "تويتر"

دشنت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" حسابها الرسمي الجديد على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" zatca_sa@، بعد قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والزكاة والجمارك"، والموافقة على تنظيمها.

وقالت الهيئة الجديدة في أول تغريدة لها: "‏بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.. مرحلة جديدة.. وهيئة واحدة".

واتبعتها بتغريدة أخرى: "‏الجدعان يشكر القيادة على قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" تدشن حسابها الرسمي الجديد على "تويتر"
سبق

دشنت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" حسابها الرسمي الجديد على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" zatca_sa@، بعد قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والزكاة والجمارك"، والموافقة على تنظيمها.

وقالت الهيئة الجديدة في أول تغريدة لها: "‏بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.. مرحلة جديدة.. وهيئة واحدة".

واتبعتها بتغريدة أخرى: "‏الجدعان يشكر القيادة على قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك".

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
01:34 AM

"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" تدشن حسابها الرسمي الجديد على "تويتر"

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
4,100

دشنت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" حسابها الرسمي الجديد على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" zatca_sa@، بعد قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والزكاة والجمارك"، والموافقة على تنظيمها.

وقالت الهيئة الجديدة في أول تغريدة لها: "‏بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.. مرحلة جديدة.. وهيئة واحدة".

واتبعتها بتغريدة أخرى: "‏الجدعان يشكر القيادة على قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة