تبوك.. ضبط مستودع مخالف ومصادرة 25 طناً من المنتجات
"الغذاء والدواء": أغلقنا المنشأة وتم استكمال الإجراءات اللازمة بحقها
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً وصادرت 25 طناً من المنتجات.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: رصدت #الغذاء_والدواء في #تبوك مستودعاً غذائياً مخالفاً وغير مرخص، وتم ضبط 25 طناً من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
تبوك
تبوك.. ضبط مستودع مخالف ومصادرة 25 طناً من المنتجات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-09
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً وصادرت 25 طناً من المنتجات.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: رصدت #الغذاء_والدواء في #تبوك مستودعاً غذائياً مخالفاً وغير مرخص، وتم ضبط 25 طناً من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
09:24 AM
تبوك.. ضبط مستودع مخالف ومصادرة 25 طناً من المنتجات
"الغذاء والدواء": أغلقنا المنشأة وتم استكمال الإجراءات اللازمة بحقها
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً وصادرت 25 طناً من المنتجات.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: رصدت #الغذاء_والدواء في #تبوك مستودعاً غذائياً مخالفاً وغير مرخص، وتم ضبط 25 طناً من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.