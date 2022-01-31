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وزارتان تُعلنان رسمياً تسمية القهوة العربية بـ"السعودية" في المقاهي والمطاعم

في إطار العمل المشترك بينهما لخدمة المستهدفات الوطنية لمبادرة عام القهوة السعودية

أعلنت وزارة الثقافة اعتماد تسمية القهوة العربية بــ"القهوة السعودية" في جميع مطاعم ومقاهي المملكة، بالتعاون مع وزارة التجارة، وذلك في إطار العمل المشترك بين الوزارتين لخدمة المستهدفات الوطنية لمبادرة "عام القهوة السعودية"، والاحتفاء بالقهوة السعودية؛ باعتبارها عنصرًا ثقافيًا يُعبر عن الهوية السعودية، ويعكس خصوصية علاقة السعوديين بقهوتهم الفريدة وبعاداتها وتقاليدها وطرق تحضيرها وتقديمها.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت تسمية عام 2022م بــ "عام القهوة السعودية"، بدعم من برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م، في مبادرة وطنية تهدف إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية من خلال حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات التي ستنظمها الوزارة وهيئة فنون الطهي، على مدى عام كامل بالشراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمطاعم والفنادق، والمقاهي ومحامص القهوة، والأفراد ذوي العلاقة بالقهوة السعودية؛ زراعةً وتحضيراً وتقديماً.

وزارة الثقافة وزارة التجارة القهوة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارتان تُعلنان رسمياً تسمية القهوة العربية بـ"السعودية" في المقاهي والمطاعم
سبق

أعلنت وزارة الثقافة اعتماد تسمية القهوة العربية بــ"القهوة السعودية" في جميع مطاعم ومقاهي المملكة، بالتعاون مع وزارة التجارة، وذلك في إطار العمل المشترك بين الوزارتين لخدمة المستهدفات الوطنية لمبادرة "عام القهوة السعودية"، والاحتفاء بالقهوة السعودية؛ باعتبارها عنصرًا ثقافيًا يُعبر عن الهوية السعودية، ويعكس خصوصية علاقة السعوديين بقهوتهم الفريدة وبعاداتها وتقاليدها وطرق تحضيرها وتقديمها.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت تسمية عام 2022م بــ "عام القهوة السعودية"، بدعم من برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م، في مبادرة وطنية تهدف إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية من خلال حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات التي ستنظمها الوزارة وهيئة فنون الطهي، على مدى عام كامل بالشراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمطاعم والفنادق، والمقاهي ومحامص القهوة، والأفراد ذوي العلاقة بالقهوة السعودية؛ زراعةً وتحضيراً وتقديماً.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
11:39 AM

وزارتان تُعلنان رسمياً تسمية القهوة العربية بـ"السعودية" في المقاهي والمطاعم

في إطار العمل المشترك بينهما لخدمة المستهدفات الوطنية لمبادرة عام القهوة السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الثقافة اعتماد تسمية القهوة العربية بــ"القهوة السعودية" في جميع مطاعم ومقاهي المملكة، بالتعاون مع وزارة التجارة، وذلك في إطار العمل المشترك بين الوزارتين لخدمة المستهدفات الوطنية لمبادرة "عام القهوة السعودية"، والاحتفاء بالقهوة السعودية؛ باعتبارها عنصرًا ثقافيًا يُعبر عن الهوية السعودية، ويعكس خصوصية علاقة السعوديين بقهوتهم الفريدة وبعاداتها وتقاليدها وطرق تحضيرها وتقديمها.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت تسمية عام 2022م بــ "عام القهوة السعودية"، بدعم من برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م، في مبادرة وطنية تهدف إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية من خلال حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات التي ستنظمها الوزارة وهيئة فنون الطهي، على مدى عام كامل بالشراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمطاعم والفنادق، والمقاهي ومحامص القهوة، والأفراد ذوي العلاقة بالقهوة السعودية؛ زراعةً وتحضيراً وتقديماً.

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