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"سويسري" يقود مواجهة النصر والفيصلي.. وصافرة "مكسيكي" لقمة الهلال والتعاون

اليوم في ختام الجولة 17.. "الصلوي" لمباراة الأهلي والحزم

يقود الحكم السعودي شكري الحنفوش، اليوم السبت، مواجهة فريق الطائي الأول لكرة القدم، ونظيره ضمك، في ختام الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما تضبط صافرة السويسري "ساندرو شيرير" لقاء النصر والفيصلي في العاصمة الرياض، وفي قمة مباريات اليوم التي تجمع الهلال والتعاون تم إسناد قيادة المباراة للحكم المكسيكي "أوسكار ماسياس".

وفي ختام مباريات اليوم التي تجمع الأهلي ونظيره الحزم، يقود الحكم السعودي خالد صلوي المواجهة المنتظرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"سويسري" يقود مواجهة النصر والفيصلي.. وصافرة "مكسيكي" لقمة الهلال والتعاون
سبق

يقود الحكم السعودي شكري الحنفوش، اليوم السبت، مواجهة فريق الطائي الأول لكرة القدم، ونظيره ضمك، في ختام الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما تضبط صافرة السويسري "ساندرو شيرير" لقاء النصر والفيصلي في العاصمة الرياض، وفي قمة مباريات اليوم التي تجمع الهلال والتعاون تم إسناد قيادة المباراة للحكم المكسيكي "أوسكار ماسياس".

وفي ختام مباريات اليوم التي تجمع الأهلي ونظيره الحزم، يقود الحكم السعودي خالد صلوي المواجهة المنتظرة.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
02:58 PM

"سويسري" يقود مواجهة النصر والفيصلي.. وصافرة "مكسيكي" لقمة الهلال والتعاون

اليوم في ختام الجولة 17.. "الصلوي" لمباراة الأهلي والحزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,735

يقود الحكم السعودي شكري الحنفوش، اليوم السبت، مواجهة فريق الطائي الأول لكرة القدم، ونظيره ضمك، في ختام الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما تضبط صافرة السويسري "ساندرو شيرير" لقاء النصر والفيصلي في العاصمة الرياض، وفي قمة مباريات اليوم التي تجمع الهلال والتعاون تم إسناد قيادة المباراة للحكم المكسيكي "أوسكار ماسياس".

وفي ختام مباريات اليوم التي تجمع الأهلي ونظيره الحزم، يقود الحكم السعودي خالد صلوي المواجهة المنتظرة.

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