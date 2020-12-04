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"مدني مكة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لسحب رعدية ممطرة على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، الطائف، والمويه، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، حتى الساعة التاسعة مساءً.

مديرية الدفاع المدني مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، الطائف، والمويه، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، حتى الساعة التاسعة مساءً.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
02:03 PM

"مدني مكة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لسحب رعدية ممطرة على عدة محافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
1,961

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، الطائف، والمويه، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، حتى الساعة التاسعة مساءً.

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