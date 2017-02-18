ضبط وافد عربي ارتدى زي طبيب للدخول إلى برج النساء والولادة بالطائف

الحميدان لـ "سبق": يقظة حرّاس أمن مجمع الملك فيصل الطبي كشفته

نجحت إدارة الأمن والسلامة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في ضبط وافد عربي كان قد ارتدى زي طبيب لمحاولة الدخول إلى برج النساء والولادة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان؛ في تصريحٍ لـ "سبق": في الثامنة مساءً "أمس الخميس" حضر شخصٌ لبرج النساء والولادة مرتدياً زي طبيب للدخول إلى البرج، وعند الاشتباه فيه أبلغت حارسة الأمن، مشرفة الفترة، التي بدورها أبلغت غرفة القيادة والتحكم بالمجمع؛ لتتم متابعة المشتبه فيه عن طريق الكاميرات.

وأضاف: حاول بعد ذلك المشتبه فيه الفرار من المجمع، لكن عبر متابعة وخطة أمنية محكمة تمّ توقيفه وضبطه من قِبل حرّاس أمن المجمع؛ ليتبين أنه ليس طبيباً ولا يعمل في المجمع، محاولاً الاحتيال على أنظمة الأمن بالمجمع وانتهاك خصوصية المريضات.

وأكّد "الحميدان"؛ أنه تمّ تسليمه بعد ذلك إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم وفق النظام.