النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 أسباب وراء إنشاء شركة "كدانة" المملوكة للهيئة الملكية لمكة والمشاعر.. تعرف عليها

أُنشئت شركة كدانة المملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لتكون المطور الرئيس بالمشاعر المقدسة وحماها، وتتخذ من مشعر منى مقراً لها؛ ويرأس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وهناك خمسة أدوار لـ"كدانة"، هي؛ زيادة الطاقة الاستيعابية في المشاعر المقدسة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الحجاج لأداء فريضة الحج، وتطوير المشاعر المقدسة وتهيئة حماها ورفع مستوى الجذب لها وجعلها مركزاً حضارياً مستداماً، وإدارة خدمات المرافق العامة بالمشاعر المقدسة، ورفع الكفاءة التشغيلية بها طوال العام، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية، وتصميم العقارات بالمشاعر المقدسة وضمان جاهزيتها لضيوف الرحمن، وتوحيد الجهود وضبط العمل في المشاعر المقدسة بدعم الجهات ذات العلاقة لتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان سلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5 أسباب وراء إنشاء شركة "كدانة" المملوكة للهيئة الملكية لمكة والمشاعر.. تعرف عليها
سبق

أُنشئت شركة كدانة المملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لتكون المطور الرئيس بالمشاعر المقدسة وحماها، وتتخذ من مشعر منى مقراً لها؛ ويرأس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وهناك خمسة أدوار لـ"كدانة"، هي؛ زيادة الطاقة الاستيعابية في المشاعر المقدسة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الحجاج لأداء فريضة الحج، وتطوير المشاعر المقدسة وتهيئة حماها ورفع مستوى الجذب لها وجعلها مركزاً حضارياً مستداماً، وإدارة خدمات المرافق العامة بالمشاعر المقدسة، ورفع الكفاءة التشغيلية بها طوال العام، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية، وتصميم العقارات بالمشاعر المقدسة وضمان جاهزيتها لضيوف الرحمن، وتوحيد الجهود وضبط العمل في المشاعر المقدسة بدعم الجهات ذات العلاقة لتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان سلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
09:43 PM

5 أسباب وراء إنشاء شركة "كدانة" المملوكة للهيئة الملكية لمكة والمشاعر.. تعرف عليها

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
2,372

أُنشئت شركة كدانة المملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لتكون المطور الرئيس بالمشاعر المقدسة وحماها، وتتخذ من مشعر منى مقراً لها؛ ويرأس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وهناك خمسة أدوار لـ"كدانة"، هي؛ زيادة الطاقة الاستيعابية في المشاعر المقدسة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الحجاج لأداء فريضة الحج، وتطوير المشاعر المقدسة وتهيئة حماها ورفع مستوى الجذب لها وجعلها مركزاً حضارياً مستداماً، وإدارة خدمات المرافق العامة بالمشاعر المقدسة، ورفع الكفاءة التشغيلية بها طوال العام، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية، وتصميم العقارات بالمشاعر المقدسة وضمان جاهزيتها لضيوف الرحمن، وتوحيد الجهود وضبط العمل في المشاعر المقدسة بدعم الجهات ذات العلاقة لتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان سلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,545
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,099

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة