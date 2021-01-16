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"تعليم جازان" أكملت استعداداتها لبدء 200 ألف طالب وطالبة الفصل الدراسي الثاني "عن بعد"

بعد صدور الأمر السامي باستمرار ‫التعليم إلكترونيًا

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني، وخدمة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، عن بعد، بعد صدور الأمر السامي الكريم باستمرار ‫التعليم إلكترونيًا، حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

يأتي ذلك، عبر منصة "مدرستي"، وقنوات "عين"، "23 قناة فضائية"، وقنوات دروس في يوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

ورفع المدير العام للتعليم، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، شكره للقيادة الرشيدة لحرصها على صحة وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وأشاد بجهود وزارة التعليم في استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات وتهيئة البدائل التعليمية المناسبة للجميع.

وأوضح أن الإدارة بادرت فور وصول المقررات الدراسية من مطابع وزارة التعليم بوضع خطط لترحيلها للمكاتب والمدارس قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، بما يضمن -بإذن الله- بداية جادة ومنتظمة لجميع الطلاب والطالبات.

وأضاف، أن جميع اللجان التي أقرت مطلع العام الجاري، في الإدارة والمكاتب والمدارس ستواصل أعمالها في تقديم الدعم الفني والتقني والتربوي لكل فئات المجتمع التعليمي.

وثمن جميع الجهود المبذولة من منسوبي ومنسوبات التعليم ومن أولياء الأمور والأسر خلال الفصل الدراسي الأول والتي ساهمت في نجاح العملية التعليمية، متمنياً للجميع فصلاً دراسياً ناجحاً ومتميزاً.

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"تعليم جازان" أكملت استعداداتها لبدء 200 ألف طالب وطالبة الفصل الدراسي الثاني "عن بعد"
سبق

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني، وخدمة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، عن بعد، بعد صدور الأمر السامي الكريم باستمرار ‫التعليم إلكترونيًا، حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

يأتي ذلك، عبر منصة "مدرستي"، وقنوات "عين"، "23 قناة فضائية"، وقنوات دروس في يوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

ورفع المدير العام للتعليم، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، شكره للقيادة الرشيدة لحرصها على صحة وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وأشاد بجهود وزارة التعليم في استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات وتهيئة البدائل التعليمية المناسبة للجميع.

وأوضح أن الإدارة بادرت فور وصول المقررات الدراسية من مطابع وزارة التعليم بوضع خطط لترحيلها للمكاتب والمدارس قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، بما يضمن -بإذن الله- بداية جادة ومنتظمة لجميع الطلاب والطالبات.

وأضاف، أن جميع اللجان التي أقرت مطلع العام الجاري، في الإدارة والمكاتب والمدارس ستواصل أعمالها في تقديم الدعم الفني والتقني والتربوي لكل فئات المجتمع التعليمي.

وثمن جميع الجهود المبذولة من منسوبي ومنسوبات التعليم ومن أولياء الأمور والأسر خلال الفصل الدراسي الأول والتي ساهمت في نجاح العملية التعليمية، متمنياً للجميع فصلاً دراسياً ناجحاً ومتميزاً.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
04:54 PM

"تعليم جازان" أكملت استعداداتها لبدء 200 ألف طالب وطالبة الفصل الدراسي الثاني "عن بعد"

بعد صدور الأمر السامي باستمرار ‫التعليم إلكترونيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني، وخدمة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، عن بعد، بعد صدور الأمر السامي الكريم باستمرار ‫التعليم إلكترونيًا، حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

يأتي ذلك، عبر منصة "مدرستي"، وقنوات "عين"، "23 قناة فضائية"، وقنوات دروس في يوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

ورفع المدير العام للتعليم، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، شكره للقيادة الرشيدة لحرصها على صحة وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وأشاد بجهود وزارة التعليم في استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات وتهيئة البدائل التعليمية المناسبة للجميع.

وأوضح أن الإدارة بادرت فور وصول المقررات الدراسية من مطابع وزارة التعليم بوضع خطط لترحيلها للمكاتب والمدارس قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، بما يضمن -بإذن الله- بداية جادة ومنتظمة لجميع الطلاب والطالبات.

وأضاف، أن جميع اللجان التي أقرت مطلع العام الجاري، في الإدارة والمكاتب والمدارس ستواصل أعمالها في تقديم الدعم الفني والتقني والتربوي لكل فئات المجتمع التعليمي.

وثمن جميع الجهود المبذولة من منسوبي ومنسوبات التعليم ومن أولياء الأمور والأسر خلال الفصل الدراسي الأول والتي ساهمت في نجاح العملية التعليمية، متمنياً للجميع فصلاً دراسياً ناجحاً ومتميزاً.

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