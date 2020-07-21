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شاهد "التاكسي الأخضر" يدخل الخدمة بمطار جدة.. نقلة لها تفاصيلها

"ابن ظليف": يوفر دفعاً إلكترونياً وتتبعاً عبر الهواتف وكاميرا مراقبة وغيرها

انطلقت الدفعة الأولى لسيارات تاكسي المطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة التي شملت توحيد لون سيارات الأجرة بشكل كامل داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى الأخضر.

وتستهدف الانطلاقة إعادة إحلال قطاع سيارات الأجرة بمركبات أكثر أماناً وتواكب التطورات التقنية استكمالاً لتطوير منظومة النقل في مطارات المملكة.

وكانت "الصفوة" وهي الجهة المشغلة لخدمات تاكسي المطار، قد دشنت أولى خدماتها بداية هذا العام من مطار الملك خالد الدولي بحضور وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، معلنة انطلاق هذه الخدمة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمشروع ناصر بن ظليف، إنه تم الاتفاق على توفير 1200 سيارة متنوعة من طراز هيونداي سوناتا، واتشوان موديلات 2020 تم تأمينها لتغطي احتياجات خدمات تاكسي المطار بمطارات المملكة التي فازت الشركة لتشغيل خدمات تاكسي المطار بها وهي مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وأكد "ابن ظليف" أنه وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للنقل فقد تم توفير خدمة الدفع الإلكتروني "مدى وفيزا وماستر كارد"، مع إضافة خاصية التتبع عبر الهواتف المحمولة، وتوفير زر للطوارئ وأخيراً توفير شاشة ذكية تعرض السعر وتقييم الرحلة وكاميرا للمراقبة الأمنية.

وأشار إلى أن النقلة التي سيحدثها تاكسي المطار لا تقتصر على تطوير الشكل الخارجي أو الخصائص الداخلية، بل ستكون هناك سيارات خدمية عالية التطور بهوية موحدة من أبرزها اتصالها بالخرائط الذكية وتزويدها بخاصية الطلب الفوري عبر التطبيقات التقنية والسداد الإلكتروني للأجرة، فضلاً عن توفير حزمة أمان تشمل توافر كاميرات مراقبة وجهاز تتبع مباشر، علما بأن التاكسي مزود بشاشات تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، كل هذه المزايا تأتي بالتوازي مع بدء الهيئة العامة للنقل تنفيذ برنامج تدريب لسائقي الأجرة في جميع أنحاء المملكة على المركبات الجديدة للعمل على رفع كفاءة مهارات السائقين وكفاءة التعامل مع الزوار والمعتمرين والسياح.

وختم "ابن ظليف"، قائلاً إن كل قادم إلى المملكة عبر منافذها الجوية سيشهد قفزة جديدة في خدمات النقل، ومن بينها توفير مركبة الأجرة الجديدة "تاكسي المطار" المعززة بأحدث التقنيات الكفيلة برفع الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز ثقة زوار المملكة وقاصديها من شتى أنحاء الأرض، مثنياً في حديثه على نجاح الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والعمل كفريق واحد في منظومة النقل بين هيئة الطيران المدني والهيئة العامة للنقل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م

وفي ذات السياق، قال يوسف بن علي المجدوعي "رئيس المجدوعي للسيارات"، إن نجاح المرحلة الأولى من خطة التاكسي الأخضر بمطار الملك خالد بالرياض عززت من الثقة وشكل الخطوة الصحيحة الجاهزة لخدمة الركاب الواصلين إلى مطارات المملكة، وهذا دون أدنى شك سيعطي شعور ارتياح لهم.

وأضاف: "علينا أن نشارك كقطاع خاص بتنفيذ بعض من خطط الحكومة المستقبلية ولاسيما على صعيد تطوير خدمات النقل العام وتنفيذ رؤية المملكة 2030 فيما يخص النقل المستدام".

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "التاكسي الأخضر" يدخل الخدمة بمطار جدة.. نقلة لها تفاصيلها
سبق

انطلقت الدفعة الأولى لسيارات تاكسي المطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة التي شملت توحيد لون سيارات الأجرة بشكل كامل داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى الأخضر.

وتستهدف الانطلاقة إعادة إحلال قطاع سيارات الأجرة بمركبات أكثر أماناً وتواكب التطورات التقنية استكمالاً لتطوير منظومة النقل في مطارات المملكة.

وكانت "الصفوة" وهي الجهة المشغلة لخدمات تاكسي المطار، قد دشنت أولى خدماتها بداية هذا العام من مطار الملك خالد الدولي بحضور وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، معلنة انطلاق هذه الخدمة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمشروع ناصر بن ظليف، إنه تم الاتفاق على توفير 1200 سيارة متنوعة من طراز هيونداي سوناتا، واتشوان موديلات 2020 تم تأمينها لتغطي احتياجات خدمات تاكسي المطار بمطارات المملكة التي فازت الشركة لتشغيل خدمات تاكسي المطار بها وهي مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وأكد "ابن ظليف" أنه وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للنقل فقد تم توفير خدمة الدفع الإلكتروني "مدى وفيزا وماستر كارد"، مع إضافة خاصية التتبع عبر الهواتف المحمولة، وتوفير زر للطوارئ وأخيراً توفير شاشة ذكية تعرض السعر وتقييم الرحلة وكاميرا للمراقبة الأمنية.

وأشار إلى أن النقلة التي سيحدثها تاكسي المطار لا تقتصر على تطوير الشكل الخارجي أو الخصائص الداخلية، بل ستكون هناك سيارات خدمية عالية التطور بهوية موحدة من أبرزها اتصالها بالخرائط الذكية وتزويدها بخاصية الطلب الفوري عبر التطبيقات التقنية والسداد الإلكتروني للأجرة، فضلاً عن توفير حزمة أمان تشمل توافر كاميرات مراقبة وجهاز تتبع مباشر، علما بأن التاكسي مزود بشاشات تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، كل هذه المزايا تأتي بالتوازي مع بدء الهيئة العامة للنقل تنفيذ برنامج تدريب لسائقي الأجرة في جميع أنحاء المملكة على المركبات الجديدة للعمل على رفع كفاءة مهارات السائقين وكفاءة التعامل مع الزوار والمعتمرين والسياح.

وختم "ابن ظليف"، قائلاً إن كل قادم إلى المملكة عبر منافذها الجوية سيشهد قفزة جديدة في خدمات النقل، ومن بينها توفير مركبة الأجرة الجديدة "تاكسي المطار" المعززة بأحدث التقنيات الكفيلة برفع الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز ثقة زوار المملكة وقاصديها من شتى أنحاء الأرض، مثنياً في حديثه على نجاح الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والعمل كفريق واحد في منظومة النقل بين هيئة الطيران المدني والهيئة العامة للنقل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م

وفي ذات السياق، قال يوسف بن علي المجدوعي "رئيس المجدوعي للسيارات"، إن نجاح المرحلة الأولى من خطة التاكسي الأخضر بمطار الملك خالد بالرياض عززت من الثقة وشكل الخطوة الصحيحة الجاهزة لخدمة الركاب الواصلين إلى مطارات المملكة، وهذا دون أدنى شك سيعطي شعور ارتياح لهم.

وأضاف: "علينا أن نشارك كقطاع خاص بتنفيذ بعض من خطط الحكومة المستقبلية ولاسيما على صعيد تطوير خدمات النقل العام وتنفيذ رؤية المملكة 2030 فيما يخص النقل المستدام".

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:36 PM

شاهد "التاكسي الأخضر" يدخل الخدمة بمطار جدة.. نقلة لها تفاصيلها

"ابن ظليف": يوفر دفعاً إلكترونياً وتتبعاً عبر الهواتف وكاميرا مراقبة وغيرها

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عيسى الحربي - الرياض
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انطلقت الدفعة الأولى لسيارات تاكسي المطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة التي شملت توحيد لون سيارات الأجرة بشكل كامل داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى الأخضر.

وتستهدف الانطلاقة إعادة إحلال قطاع سيارات الأجرة بمركبات أكثر أماناً وتواكب التطورات التقنية استكمالاً لتطوير منظومة النقل في مطارات المملكة.

وكانت "الصفوة" وهي الجهة المشغلة لخدمات تاكسي المطار، قد دشنت أولى خدماتها بداية هذا العام من مطار الملك خالد الدولي بحضور وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، معلنة انطلاق هذه الخدمة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمشروع ناصر بن ظليف، إنه تم الاتفاق على توفير 1200 سيارة متنوعة من طراز هيونداي سوناتا، واتشوان موديلات 2020 تم تأمينها لتغطي احتياجات خدمات تاكسي المطار بمطارات المملكة التي فازت الشركة لتشغيل خدمات تاكسي المطار بها وهي مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وأكد "ابن ظليف" أنه وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للنقل فقد تم توفير خدمة الدفع الإلكتروني "مدى وفيزا وماستر كارد"، مع إضافة خاصية التتبع عبر الهواتف المحمولة، وتوفير زر للطوارئ وأخيراً توفير شاشة ذكية تعرض السعر وتقييم الرحلة وكاميرا للمراقبة الأمنية.

وأشار إلى أن النقلة التي سيحدثها تاكسي المطار لا تقتصر على تطوير الشكل الخارجي أو الخصائص الداخلية، بل ستكون هناك سيارات خدمية عالية التطور بهوية موحدة من أبرزها اتصالها بالخرائط الذكية وتزويدها بخاصية الطلب الفوري عبر التطبيقات التقنية والسداد الإلكتروني للأجرة، فضلاً عن توفير حزمة أمان تشمل توافر كاميرات مراقبة وجهاز تتبع مباشر، علما بأن التاكسي مزود بشاشات تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، كل هذه المزايا تأتي بالتوازي مع بدء الهيئة العامة للنقل تنفيذ برنامج تدريب لسائقي الأجرة في جميع أنحاء المملكة على المركبات الجديدة للعمل على رفع كفاءة مهارات السائقين وكفاءة التعامل مع الزوار والمعتمرين والسياح.

وختم "ابن ظليف"، قائلاً إن كل قادم إلى المملكة عبر منافذها الجوية سيشهد قفزة جديدة في خدمات النقل، ومن بينها توفير مركبة الأجرة الجديدة "تاكسي المطار" المعززة بأحدث التقنيات الكفيلة برفع الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز ثقة زوار المملكة وقاصديها من شتى أنحاء الأرض، مثنياً في حديثه على نجاح الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والعمل كفريق واحد في منظومة النقل بين هيئة الطيران المدني والهيئة العامة للنقل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م

وفي ذات السياق، قال يوسف بن علي المجدوعي "رئيس المجدوعي للسيارات"، إن نجاح المرحلة الأولى من خطة التاكسي الأخضر بمطار الملك خالد بالرياض عززت من الثقة وشكل الخطوة الصحيحة الجاهزة لخدمة الركاب الواصلين إلى مطارات المملكة، وهذا دون أدنى شك سيعطي شعور ارتياح لهم.

وأضاف: "علينا أن نشارك كقطاع خاص بتنفيذ بعض من خطط الحكومة المستقبلية ولاسيما على صعيد تطوير خدمات النقل العام وتنفيذ رؤية المملكة 2030 فيما يخص النقل المستدام".

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