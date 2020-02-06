النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحمادي" لـ"سبق": "كأس السعودية" أمنية وتحققت.. و"أحمد بن سلمان" ألهمني

قال: المملكة في قلب العالم ومنطقة الشرق الأوسط.. وهي أساس الخيل

قال صاحب فكرة الكأس العالمي السعودي للخيول، عضو مجلس إدارة الفروسية صالح بن علي الحمادي لـ"سبق"، إن "كأس السعودية" أمنية، وتحققت ولله الحمد، في ظل الرؤية الطموحة لبلادنا 2030م.

وكان الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية أعلن في المؤتمر الصحفي لإطلاق السباق العالمي، أن الفكرة بدأت من الزميل "صالح الحمادي".

وقال عضو مجلس إدارة الفروسية صالح بن علي الحمادي لـ"سبق": "من خلال تجولي في مختلف ميادين العالم بحكم العمل، وحكم السفر مع الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان الفارس المتنقل في مختلف الدول لحضور السباقات في كل الميادين، وشاهدت مدى حرصه أنه متى يكون للمملكة دور كبير في هذا المجال العالمي، والحمد لله أنه تحقق الآن".

ورفع "الحمادي" الشكر للقيادة السياسية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، ومجلس إدارة نادي الفروسية، برئاسة الأمير بندر بن خالد الفيصل -حفظه الله- على كل ما يقدمونه من جهود لخدمة للفروسية، بشكل عام، وسباقات الخيل بشكل خاص.

وأضاف أن كأس السعودية، والتي كانت أمنية وبفضل الله تحققت، أتت بدعم القيادة، والحرص على جعل المملكة من الدول الرائدة على مستوى جميع الأحداث، وهذا توجه جديد تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، والتي نتمنى إن شاء الله، أن نشاهد في السنوات المقبلة مثل تلك الفعاليات.

وأبان أن الانطلاقة فاقت كل التوقعات، وكنت من المتوقعين لذلك الحدث؛ لأننا في قلب العالم، وقلب منطقة الشرق الأوسط، وهي أساس الخيل، وكنت متوقعًا أن تجد مثل تلك الأصداء، عندما تُقام بالمملكة العربية السعودية.

وأكد "الحمادي": "أقولها ليس كسعودي متعاطف مع بلدي، ولكن من خلال تجولي في مختلف ميادين العالم، بحكم العمل، وحكم السفر مع الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان الفارس المتنقل في مختلف الدول لحضور السباقات في كل الميادين، شاهدت مدى حرصه أنه متى يكون للمملكة دور كبير، والحمد لله أنه تحقق الآن".

عضو مجلس إدارة الفروسية صالح الحمادي كأس السعودية نادي الفروسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحمادي" لـ"سبق": "كأس السعودية" أمنية وتحققت.. و"أحمد بن سلمان" ألهمني
سبق

قال صاحب فكرة الكأس العالمي السعودي للخيول، عضو مجلس إدارة الفروسية صالح بن علي الحمادي لـ"سبق"، إن "كأس السعودية" أمنية، وتحققت ولله الحمد، في ظل الرؤية الطموحة لبلادنا 2030م.

وكان الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية أعلن في المؤتمر الصحفي لإطلاق السباق العالمي، أن الفكرة بدأت من الزميل "صالح الحمادي".

وقال عضو مجلس إدارة الفروسية صالح بن علي الحمادي لـ"سبق": "من خلال تجولي في مختلف ميادين العالم بحكم العمل، وحكم السفر مع الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان الفارس المتنقل في مختلف الدول لحضور السباقات في كل الميادين، وشاهدت مدى حرصه أنه متى يكون للمملكة دور كبير في هذا المجال العالمي، والحمد لله أنه تحقق الآن".

ورفع "الحمادي" الشكر للقيادة السياسية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، ومجلس إدارة نادي الفروسية، برئاسة الأمير بندر بن خالد الفيصل -حفظه الله- على كل ما يقدمونه من جهود لخدمة للفروسية، بشكل عام، وسباقات الخيل بشكل خاص.

وأضاف أن كأس السعودية، والتي كانت أمنية وبفضل الله تحققت، أتت بدعم القيادة، والحرص على جعل المملكة من الدول الرائدة على مستوى جميع الأحداث، وهذا توجه جديد تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، والتي نتمنى إن شاء الله، أن نشاهد في السنوات المقبلة مثل تلك الفعاليات.

وأبان أن الانطلاقة فاقت كل التوقعات، وكنت من المتوقعين لذلك الحدث؛ لأننا في قلب العالم، وقلب منطقة الشرق الأوسط، وهي أساس الخيل، وكنت متوقعًا أن تجد مثل تلك الأصداء، عندما تُقام بالمملكة العربية السعودية.

وأكد "الحمادي": "أقولها ليس كسعودي متعاطف مع بلدي، ولكن من خلال تجولي في مختلف ميادين العالم، بحكم العمل، وحكم السفر مع الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان الفارس المتنقل في مختلف الدول لحضور السباقات في كل الميادين، شاهدت مدى حرصه أنه متى يكون للمملكة دور كبير، والحمد لله أنه تحقق الآن".

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
12:32 AM

"الحمادي" لـ"سبق": "كأس السعودية" أمنية وتحققت.. و"أحمد بن سلمان" ألهمني

قال: المملكة في قلب العالم ومنطقة الشرق الأوسط.. وهي أساس الخيل

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
2,532

قال صاحب فكرة الكأس العالمي السعودي للخيول، عضو مجلس إدارة الفروسية صالح بن علي الحمادي لـ"سبق"، إن "كأس السعودية" أمنية، وتحققت ولله الحمد، في ظل الرؤية الطموحة لبلادنا 2030م.

وكان الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية أعلن في المؤتمر الصحفي لإطلاق السباق العالمي، أن الفكرة بدأت من الزميل "صالح الحمادي".

وقال عضو مجلس إدارة الفروسية صالح بن علي الحمادي لـ"سبق": "من خلال تجولي في مختلف ميادين العالم بحكم العمل، وحكم السفر مع الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان الفارس المتنقل في مختلف الدول لحضور السباقات في كل الميادين، وشاهدت مدى حرصه أنه متى يكون للمملكة دور كبير في هذا المجال العالمي، والحمد لله أنه تحقق الآن".

ورفع "الحمادي" الشكر للقيادة السياسية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، ومجلس إدارة نادي الفروسية، برئاسة الأمير بندر بن خالد الفيصل -حفظه الله- على كل ما يقدمونه من جهود لخدمة للفروسية، بشكل عام، وسباقات الخيل بشكل خاص.

وأضاف أن كأس السعودية، والتي كانت أمنية وبفضل الله تحققت، أتت بدعم القيادة، والحرص على جعل المملكة من الدول الرائدة على مستوى جميع الأحداث، وهذا توجه جديد تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، والتي نتمنى إن شاء الله، أن نشاهد في السنوات المقبلة مثل تلك الفعاليات.

وأبان أن الانطلاقة فاقت كل التوقعات، وكنت من المتوقعين لذلك الحدث؛ لأننا في قلب العالم، وقلب منطقة الشرق الأوسط، وهي أساس الخيل، وكنت متوقعًا أن تجد مثل تلك الأصداء، عندما تُقام بالمملكة العربية السعودية.

وأكد "الحمادي": "أقولها ليس كسعودي متعاطف مع بلدي، ولكن من خلال تجولي في مختلف ميادين العالم، بحكم العمل، وحكم السفر مع الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان الفارس المتنقل في مختلف الدول لحضور السباقات في كل الميادين، شاهدت مدى حرصه أنه متى يكون للمملكة دور كبير، والحمد لله أنه تحقق الآن".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,363
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,919
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,935
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,487

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة