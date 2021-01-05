النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إنستجرام" تختبر تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب

ستظهر "القصص" على شكل "دائرة" بدلًا من الظهور في مربع واحد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن موقع التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام" يختبر حاليًا تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "إنستجرام" يختبر تقنية جديدة لتصفح "القصص" بصورة أسهل كثيرًا على نسخة "سطح المكتب".

وستظهر "القصص" على شكل "دائرة" بدلًا من الظهور في مربع واحد؛ فيما تم جعل الانتقال سهلًا وبنقرة واحدة فقط.

وقال مسؤولو إنستجرام: إن الاختبار سيكون متاحًا لمجموعة صغيرة من مستخدمي التطبيق؛ على أن يتم توفيره على نطاق أوسع في موعد لاحق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"إنستجرام" تختبر تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن موقع التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام" يختبر حاليًا تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "إنستجرام" يختبر تقنية جديدة لتصفح "القصص" بصورة أسهل كثيرًا على نسخة "سطح المكتب".

وستظهر "القصص" على شكل "دائرة" بدلًا من الظهور في مربع واحد؛ فيما تم جعل الانتقال سهلًا وبنقرة واحدة فقط.

وقال مسؤولو إنستجرام: إن الاختبار سيكون متاحًا لمجموعة صغيرة من مستخدمي التطبيق؛ على أن يتم توفيره على نطاق أوسع في موعد لاحق.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:41 AM

"إنستجرام" تختبر تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب

ستظهر "القصص" على شكل "دائرة" بدلًا من الظهور في مربع واحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
123

كشفت تقارير صحفية عالمية أن موقع التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام" يختبر حاليًا تقنية جديدة مخصصة لأجهزة سطح المكتب.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "إنستجرام" يختبر تقنية جديدة لتصفح "القصص" بصورة أسهل كثيرًا على نسخة "سطح المكتب".

وستظهر "القصص" على شكل "دائرة" بدلًا من الظهور في مربع واحد؛ فيما تم جعل الانتقال سهلًا وبنقرة واحدة فقط.

وقال مسؤولو إنستجرام: إن الاختبار سيكون متاحًا لمجموعة صغيرة من مستخدمي التطبيق؛ على أن يتم توفيره على نطاق أوسع في موعد لاحق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,123
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,878
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,449
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,611

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة