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أمير جازان يفتتح جسر التوحيد موجهاً بإنهاء كل المشاريع المتعثرة

بحضور نائبه.. ودعا إلى بذل كل ما يسهم في خدمة الوطن والمواطن

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حرصه شخصيّاً، على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجياً من الله تحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام، موجهاً كل المسؤولين بالسعي لإنجاز كل المشاريع المتعثرة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال تدشينه جسر ميدان التوحيد، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

ووجّه بسرعة إنجاز جميع المشروعات التنموية التابعة لمختلف الجهات الحكومية في الوقت المحدد لها، بما يسهم في خدمة المواطن وتنمية وتطوير مدينة جازان.

واطلع أمير جازان ونائبه في مستهل حفل التدشين ميدانياً على مختلف مكونات المشروعات، واستمعا لشرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، عن المشروع الذي ينفذ بطول 660 متراً، وبتكلفة إجمالية بلغت 61.656.149 ريالاً، ويعد من الجسور والمشروعات التنموية المهمة في المنطقة المركزية بمدينة جازان.

وأعرب أمير المنطقة عن سعادته بتدشين المشروع الذي يعد من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها بمدينة جازان، وسيسهم في فكّ الاختناقات المرورية بالمنطقة المركزية وسط مدينة جازان.

ونوّه بما حظيت وتحظى به منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- موجهاً الجميع بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الأمير محمد بن عبدالعزيز جسر التوحيد

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أمير جازان يفتتح جسر التوحيد موجهاً بإنهاء كل المشاريع المتعثرة
سبق

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حرصه شخصيّاً، على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجياً من الله تحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام، موجهاً كل المسؤولين بالسعي لإنجاز كل المشاريع المتعثرة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال تدشينه جسر ميدان التوحيد، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

ووجّه بسرعة إنجاز جميع المشروعات التنموية التابعة لمختلف الجهات الحكومية في الوقت المحدد لها، بما يسهم في خدمة المواطن وتنمية وتطوير مدينة جازان.

واطلع أمير جازان ونائبه في مستهل حفل التدشين ميدانياً على مختلف مكونات المشروعات، واستمعا لشرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، عن المشروع الذي ينفذ بطول 660 متراً، وبتكلفة إجمالية بلغت 61.656.149 ريالاً، ويعد من الجسور والمشروعات التنموية المهمة في المنطقة المركزية بمدينة جازان.

وأعرب أمير المنطقة عن سعادته بتدشين المشروع الذي يعد من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها بمدينة جازان، وسيسهم في فكّ الاختناقات المرورية بالمنطقة المركزية وسط مدينة جازان.

ونوّه بما حظيت وتحظى به منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- موجهاً الجميع بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
02:39 PM

أمير جازان يفتتح جسر التوحيد موجهاً بإنهاء كل المشاريع المتعثرة

بحضور نائبه.. ودعا إلى بذل كل ما يسهم في خدمة الوطن والمواطن

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فهد كاملي - جازان
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1,383

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حرصه شخصيّاً، على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجياً من الله تحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام، موجهاً كل المسؤولين بالسعي لإنجاز كل المشاريع المتعثرة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال تدشينه جسر ميدان التوحيد، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

ووجّه بسرعة إنجاز جميع المشروعات التنموية التابعة لمختلف الجهات الحكومية في الوقت المحدد لها، بما يسهم في خدمة المواطن وتنمية وتطوير مدينة جازان.

واطلع أمير جازان ونائبه في مستهل حفل التدشين ميدانياً على مختلف مكونات المشروعات، واستمعا لشرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، عن المشروع الذي ينفذ بطول 660 متراً، وبتكلفة إجمالية بلغت 61.656.149 ريالاً، ويعد من الجسور والمشروعات التنموية المهمة في المنطقة المركزية بمدينة جازان.

وأعرب أمير المنطقة عن سعادته بتدشين المشروع الذي يعد من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها بمدينة جازان، وسيسهم في فكّ الاختناقات المرورية بالمنطقة المركزية وسط مدينة جازان.

ونوّه بما حظيت وتحظى به منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- موجهاً الجميع بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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