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"الطيران المدني" تستعرض أبرز فرصها الاستثمارية في دبي

المعرض منصة مهمة للتعريف بأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة

كشفت منظومة الطيران المدني عبر جناح الهيئة العامة للطيران المدني المشارك في فعاليات معرض "دبي للطيران 2021م" والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021، أبرز فرصها الاستثمارية من خلال استعراض استراتيجية القطاع ومشاريعه الحديثة والمستقبلية.

وأبرز الجناح الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال بناء وتطوير وتحديث القطاع والمطارات بالمملكة، ورصد لمسيرة الطيران المدني في رحلة عبر الزمن ودوره الثقافي والحضاري والحيوي في التنمية، ومن خلال أروقة الجناح التي جاءت على شكل مقصورة طائرة استعرضت الهيئة استراتيجيتها بين عدد من الجهات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة والناقلات الوطنية المشغلة، علاوة على (منطقة المدرج) التي تتيح مشاهدة للعرض الجوي من ساحة العرض في مكان مغلق تعد الأولى من نوعها في المعرض.

ويشارك في جناح الهيئة عدد من الجهات هي: الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة ممثلة بشركة مطارات الرياض والدمام، وجدة وشركة فلاي ناس، وبرنامج استثمر في السعودية.

يُذكر أن المعرض يشكل منصة مهمة للتعريف بأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصةً في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل صناعة النقل الجوي والمطارات تبحث عن طرق تُمكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة والمتوقعة للمسافرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تستعرض أبرز فرصها الاستثمارية في دبي
سبق

كشفت منظومة الطيران المدني عبر جناح الهيئة العامة للطيران المدني المشارك في فعاليات معرض "دبي للطيران 2021م" والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021، أبرز فرصها الاستثمارية من خلال استعراض استراتيجية القطاع ومشاريعه الحديثة والمستقبلية.

وأبرز الجناح الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال بناء وتطوير وتحديث القطاع والمطارات بالمملكة، ورصد لمسيرة الطيران المدني في رحلة عبر الزمن ودوره الثقافي والحضاري والحيوي في التنمية، ومن خلال أروقة الجناح التي جاءت على شكل مقصورة طائرة استعرضت الهيئة استراتيجيتها بين عدد من الجهات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة والناقلات الوطنية المشغلة، علاوة على (منطقة المدرج) التي تتيح مشاهدة للعرض الجوي من ساحة العرض في مكان مغلق تعد الأولى من نوعها في المعرض.

ويشارك في جناح الهيئة عدد من الجهات هي: الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة ممثلة بشركة مطارات الرياض والدمام، وجدة وشركة فلاي ناس، وبرنامج استثمر في السعودية.

يُذكر أن المعرض يشكل منصة مهمة للتعريف بأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصةً في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل صناعة النقل الجوي والمطارات تبحث عن طرق تُمكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة والمتوقعة للمسافرين.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
07:04 PM

"الطيران المدني" تستعرض أبرز فرصها الاستثمارية في دبي

المعرض منصة مهمة للتعريف بأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت منظومة الطيران المدني عبر جناح الهيئة العامة للطيران المدني المشارك في فعاليات معرض "دبي للطيران 2021م" والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021، أبرز فرصها الاستثمارية من خلال استعراض استراتيجية القطاع ومشاريعه الحديثة والمستقبلية.

وأبرز الجناح الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال بناء وتطوير وتحديث القطاع والمطارات بالمملكة، ورصد لمسيرة الطيران المدني في رحلة عبر الزمن ودوره الثقافي والحضاري والحيوي في التنمية، ومن خلال أروقة الجناح التي جاءت على شكل مقصورة طائرة استعرضت الهيئة استراتيجيتها بين عدد من الجهات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة والناقلات الوطنية المشغلة، علاوة على (منطقة المدرج) التي تتيح مشاهدة للعرض الجوي من ساحة العرض في مكان مغلق تعد الأولى من نوعها في المعرض.

ويشارك في جناح الهيئة عدد من الجهات هي: الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة ممثلة بشركة مطارات الرياض والدمام، وجدة وشركة فلاي ناس، وبرنامج استثمر في السعودية.

يُذكر أن المعرض يشكل منصة مهمة للتعريف بأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصةً في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل صناعة النقل الجوي والمطارات تبحث عن طرق تُمكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة والمتوقعة للمسافرين.

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