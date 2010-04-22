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وكيل "الصحة" يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب

قال إن الصداع الشديد المستمر والتشنجات وآلام البطن الشديدة "غير متوقعة"

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، الفوارق بين الأعراض العادية التالية لأخذ لقاحات كورونا، وتلك التي تتطلب استشارة الطبيب.

وقال عسيري عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: "إن الحرارة والخمول وآلام العضلات والمفاصل والصداع الخفيف والمتوسط، وألم وتورم الإبط بعد لقاحات كوفيد، أمرٌ متوقَّع، ولا خوف منه".

واستطرد وكيل وزارة الصحة: "إن الصداع الشديد المستمر، والتشنجات، وآلام البطن الشديدة، وتورم الأطراف الحاد، خلال أسبوعَيْن من أخذ الجرعة الأولى، أمرٌ غير متوقَّع؛ ويجب عندها استشارة الطبيب".

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وكيل "الصحة" يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب
سبق

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، الفوارق بين الأعراض العادية التالية لأخذ لقاحات كورونا، وتلك التي تتطلب استشارة الطبيب.

وقال عسيري عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: "إن الحرارة والخمول وآلام العضلات والمفاصل والصداع الخفيف والمتوسط، وألم وتورم الإبط بعد لقاحات كوفيد، أمرٌ متوقَّع، ولا خوف منه".

واستطرد وكيل وزارة الصحة: "إن الصداع الشديد المستمر، والتشنجات، وآلام البطن الشديدة، وتورم الأطراف الحاد، خلال أسبوعَيْن من أخذ الجرعة الأولى، أمرٌ غير متوقَّع؛ ويجب عندها استشارة الطبيب".

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
11:28 PM

وكيل "الصحة" يوضِّح فوارق الأعراض العادية للقاحات كورونا التي تتطلب استشارة الطبيب

قال إن الصداع الشديد المستمر والتشنجات وآلام البطن الشديدة "غير متوقعة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,612

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، الفوارق بين الأعراض العادية التالية لأخذ لقاحات كورونا، وتلك التي تتطلب استشارة الطبيب.

وقال عسيري عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: "إن الحرارة والخمول وآلام العضلات والمفاصل والصداع الخفيف والمتوسط، وألم وتورم الإبط بعد لقاحات كوفيد، أمرٌ متوقَّع، ولا خوف منه".

واستطرد وكيل وزارة الصحة: "إن الصداع الشديد المستمر، والتشنجات، وآلام البطن الشديدة، وتورم الأطراف الحاد، خلال أسبوعَيْن من أخذ الجرعة الأولى، أمرٌ غير متوقَّع؛ ويجب عندها استشارة الطبيب".

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