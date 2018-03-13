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القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة "الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة"

في برقيتي عزاء ومواساة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البحرين وفاة عيسى بن راشد آل خليفة ملك البحرين برقية عزاء ومواساة

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القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة "الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
12:26 AM

القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة "الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة"

في برقيتي عزاء ومواساة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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