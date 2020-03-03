"ناسور أبهر" .. جراحة عاجلة بالرياض تنقذ حياة ثمانيني تمدّد شريانه الأورطي

"تصوير طبقي" وفصل من الاثني عشر وإصلاح عبر فريق مختص بـ "سعود الطبية"

أنقذ فريق طبي متخصص في مجال الأوعية الدموية بمدينة الملك سعود الطبية، حياة مريض يبلغ من العمر 88 عاماً، وأنهى معاناته مع تمدُّد بالشريان الأورطي والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة "الاثني عشر".

وأوضحت المدينة، أن الفريق الطبي المتخصص كان بقيادة استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية الدكتور عصام عثمان؛ لافتة إلى أن الحالة نادرة، وتمّ استقبالها بالطوارئ وهي بحالة حرجة لوجود آلام في البطن، وبعد إجراء المعاينة السريرية والفحوص المخبرية والإشعاعية "التصوير الطبقي"، تبيّن وجود الناسور الأبهر؛ ما تطلب إجراء عملية جراحية عاجلة.

ونوّهت المدينة أن العملية تم فيها فصل الشريان الأبهر من الاثني عشر وإصلاح التمدد في الشريان الأبهري وإصلاح الاثني عشر.

وأشارت المدينة إلى أن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح، وأن المريض بصحة جيدة، ولله الحمد، وغادر المدينة.

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تُعد مرجعاً في مجال جراحات الأوعية الدموية، وسجّلت عديداً من الحالات النادرة والمعقدة.