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"الغذاء والدواء": "التوت المركّز" لا يدمر الجسم ويُنصح بتقليل استهلاكه

قالت: يُسمح باستخدام المواد المضافة التي تثبت علميًّا سلامتها ومأمونيتها

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه ‏لا صحة بأن مشروب التوت المركّز يدمر الجسم بسبب المواد المضافة.

وقالت عبر حسابها على موقع تويتر: ‏لا صحة بأن مشروب التوت المركّز يدمر الجسم بسبب المواد المضافة، ولكن يُنصح بتقليل استهلاكه لانخفاض قيمته الغذائية.

وأضافت: تقوم الهيئة بتقييم سلامة المواد المضافة -ومنها الألوان الصناعية- قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية؛ مشددة على أنه يُسمح فقط باستخدام المواد المضافة التي ثبت علميًّا سلامتها ومأمونيتها.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": "التوت المركّز" لا يدمر الجسم ويُنصح بتقليل استهلاكه
سبق

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه ‏لا صحة بأن مشروب التوت المركّز يدمر الجسم بسبب المواد المضافة.

وقالت عبر حسابها على موقع تويتر: ‏لا صحة بأن مشروب التوت المركّز يدمر الجسم بسبب المواد المضافة، ولكن يُنصح بتقليل استهلاكه لانخفاض قيمته الغذائية.

وأضافت: تقوم الهيئة بتقييم سلامة المواد المضافة -ومنها الألوان الصناعية- قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية؛ مشددة على أنه يُسمح فقط باستخدام المواد المضافة التي ثبت علميًّا سلامتها ومأمونيتها.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
07:01 PM

"الغذاء والدواء": "التوت المركّز" لا يدمر الجسم ويُنصح بتقليل استهلاكه

قالت: يُسمح باستخدام المواد المضافة التي تثبت علميًّا سلامتها ومأمونيتها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
643

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه ‏لا صحة بأن مشروب التوت المركّز يدمر الجسم بسبب المواد المضافة.

وقالت عبر حسابها على موقع تويتر: ‏لا صحة بأن مشروب التوت المركّز يدمر الجسم بسبب المواد المضافة، ولكن يُنصح بتقليل استهلاكه لانخفاض قيمته الغذائية.

وأضافت: تقوم الهيئة بتقييم سلامة المواد المضافة -ومنها الألوان الصناعية- قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية؛ مشددة على أنه يُسمح فقط باستخدام المواد المضافة التي ثبت علميًّا سلامتها ومأمونيتها.

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