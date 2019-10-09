النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المناحي": هذه أسباب وعلاج تعنيف الزوجات.. ويتسبب في اضطراب الأبناء نفسيًا

قال: المعنفة تتحمل جزءًا من المشكلة.. وهذا دور ولي الأمر للحد منها

خلال يوم واحد نشر عن حالتي عنف من رجلين لزوجتيهما، الأولى في خميس مشيط، والأخرى في الجبيلة، وتفاعل معهما المغردون، فيما أفادت هيئة حقوق الإنسان بأنها رصدت ما تم تداوله بخصوص #معنفة_الجبيلة و #معنفة_خميس_مشيط، وأكدت أنها تتابع مع الجهات المختصة هاتين الحالتين؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.

وعلق الاستشاري النفسي وأستاذ علم النفس المشارك الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المناحي، على أحداث تعرض الزوجة للعنف البدني قائلاً: "هناك العديد من الزوجات اللاتي يتعرضن للعنف، ولكن لا أحد يعلم عنها، والكثير من الزوجات المعنفات في المحاكم يطالبن بفسخ عقد النكاح دون ذكر لسبب طلب الفسخ".

وشدد "المناحي" على ضرورة التدخل الجاد من قِبل الجهات المعنية، ووضع ضوابط تشريعية لمعاقبة كل من يثبت ممارسته لذلك السلوك المشين، وسرعة البت في مثل تلك القضايا والإعلان عن نتائج التحقيق والعقوبات الصادرة، من أجل القضاء على تلك السلوكيات.

وقال:"بعض الزوجات تتحمل جزءًا من المسؤولية في أنها منذ بداية حياتها الزوجية قد تتعرض إلى الضرب من زوجها، فتسكت وتصبر بهدف المحافظة على بيتها، وهذا السكوت يجعل الزوج يتمادى بالضرب الذي تزداد شدته مع تقدم الحياة الزوجية".

وأضاف: "كما يجب على كل زوجة عندما تتعرض إلى أي عنف بدني ألا تسكت، بل تُشرك ولي أمرها، وتخرج إلى بيت أهلها بهدف ردع الزوج عن مثل هذه التصرفات، وعدم العودة للزوج إلا بعد حضوره هو وأهله إلى بيت أهلها، والاعتذار عما بدر منه، والتعهد بعدم تكرار ذلك بشهود من أهله وأهلها".

ونبه "المناحي" إلى أن بعض الأسر تلزم الزوج بتقديم عوض مالي إرضاءً للزوجة، وتطييبًا لخاطرها، وتكفيرًا عن ضربه لزوجته.

وشدد على أهمية الاحتفاظ بتقرير طبي في بيت أهل الزوجة يثبت تعرضها للعنف، حتى لو تم الصلح مع زوجها، فقد تحتاج إليه مع تعقد الأمور مع الزوج، ووصلوها إلى القضاء والمحاكم.

وطالب "المناحي" بتوفير الرعاية النفسية للزوجة المعنفة وللأبناء إذا لزم الأمر، فالعنف الموجه يولد أبناء مضطربين نفسيًا.

واختتم حديثه قائلاً إن معظم حالات الضرب المبرح تصدر إما من زوج متعاطٍ أو مدمن مخدرات أو كحول، أو يعاني بعض الاضطرابات النفسية كالاكتئاب الحاد أو الفصام.

خميس مشيط حقوق الإنسان الاستشاري النفسي عبدالله المناحي العنف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المناحي": هذه أسباب وعلاج تعنيف الزوجات.. ويتسبب في اضطراب الأبناء نفسيًا
سبق

خلال يوم واحد نشر عن حالتي عنف من رجلين لزوجتيهما، الأولى في خميس مشيط، والأخرى في الجبيلة، وتفاعل معهما المغردون، فيما أفادت هيئة حقوق الإنسان بأنها رصدت ما تم تداوله بخصوص #معنفة_الجبيلة و #معنفة_خميس_مشيط، وأكدت أنها تتابع مع الجهات المختصة هاتين الحالتين؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.

وعلق الاستشاري النفسي وأستاذ علم النفس المشارك الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المناحي، على أحداث تعرض الزوجة للعنف البدني قائلاً: "هناك العديد من الزوجات اللاتي يتعرضن للعنف، ولكن لا أحد يعلم عنها، والكثير من الزوجات المعنفات في المحاكم يطالبن بفسخ عقد النكاح دون ذكر لسبب طلب الفسخ".

وشدد "المناحي" على ضرورة التدخل الجاد من قِبل الجهات المعنية، ووضع ضوابط تشريعية لمعاقبة كل من يثبت ممارسته لذلك السلوك المشين، وسرعة البت في مثل تلك القضايا والإعلان عن نتائج التحقيق والعقوبات الصادرة، من أجل القضاء على تلك السلوكيات.

وقال:"بعض الزوجات تتحمل جزءًا من المسؤولية في أنها منذ بداية حياتها الزوجية قد تتعرض إلى الضرب من زوجها، فتسكت وتصبر بهدف المحافظة على بيتها، وهذا السكوت يجعل الزوج يتمادى بالضرب الذي تزداد شدته مع تقدم الحياة الزوجية".

وأضاف: "كما يجب على كل زوجة عندما تتعرض إلى أي عنف بدني ألا تسكت، بل تُشرك ولي أمرها، وتخرج إلى بيت أهلها بهدف ردع الزوج عن مثل هذه التصرفات، وعدم العودة للزوج إلا بعد حضوره هو وأهله إلى بيت أهلها، والاعتذار عما بدر منه، والتعهد بعدم تكرار ذلك بشهود من أهله وأهلها".

ونبه "المناحي" إلى أن بعض الأسر تلزم الزوج بتقديم عوض مالي إرضاءً للزوجة، وتطييبًا لخاطرها، وتكفيرًا عن ضربه لزوجته.

وشدد على أهمية الاحتفاظ بتقرير طبي في بيت أهل الزوجة يثبت تعرضها للعنف، حتى لو تم الصلح مع زوجها، فقد تحتاج إليه مع تعقد الأمور مع الزوج، ووصلوها إلى القضاء والمحاكم.

وطالب "المناحي" بتوفير الرعاية النفسية للزوجة المعنفة وللأبناء إذا لزم الأمر، فالعنف الموجه يولد أبناء مضطربين نفسيًا.

واختتم حديثه قائلاً إن معظم حالات الضرب المبرح تصدر إما من زوج متعاطٍ أو مدمن مخدرات أو كحول، أو يعاني بعض الاضطرابات النفسية كالاكتئاب الحاد أو الفصام.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
09:11 PM

"المناحي": هذه أسباب وعلاج تعنيف الزوجات.. ويتسبب في اضطراب الأبناء نفسيًا

قال: المعنفة تتحمل جزءًا من المشكلة.. وهذا دور ولي الأمر للحد منها

A A A
فلاح الجوفان - الأفلاج
0
288

خلال يوم واحد نشر عن حالتي عنف من رجلين لزوجتيهما، الأولى في خميس مشيط، والأخرى في الجبيلة، وتفاعل معهما المغردون، فيما أفادت هيئة حقوق الإنسان بأنها رصدت ما تم تداوله بخصوص #معنفة_الجبيلة و #معنفة_خميس_مشيط، وأكدت أنها تتابع مع الجهات المختصة هاتين الحالتين؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.

وعلق الاستشاري النفسي وأستاذ علم النفس المشارك الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المناحي، على أحداث تعرض الزوجة للعنف البدني قائلاً: "هناك العديد من الزوجات اللاتي يتعرضن للعنف، ولكن لا أحد يعلم عنها، والكثير من الزوجات المعنفات في المحاكم يطالبن بفسخ عقد النكاح دون ذكر لسبب طلب الفسخ".

وشدد "المناحي" على ضرورة التدخل الجاد من قِبل الجهات المعنية، ووضع ضوابط تشريعية لمعاقبة كل من يثبت ممارسته لذلك السلوك المشين، وسرعة البت في مثل تلك القضايا والإعلان عن نتائج التحقيق والعقوبات الصادرة، من أجل القضاء على تلك السلوكيات.

وقال:"بعض الزوجات تتحمل جزءًا من المسؤولية في أنها منذ بداية حياتها الزوجية قد تتعرض إلى الضرب من زوجها، فتسكت وتصبر بهدف المحافظة على بيتها، وهذا السكوت يجعل الزوج يتمادى بالضرب الذي تزداد شدته مع تقدم الحياة الزوجية".

وأضاف: "كما يجب على كل زوجة عندما تتعرض إلى أي عنف بدني ألا تسكت، بل تُشرك ولي أمرها، وتخرج إلى بيت أهلها بهدف ردع الزوج عن مثل هذه التصرفات، وعدم العودة للزوج إلا بعد حضوره هو وأهله إلى بيت أهلها، والاعتذار عما بدر منه، والتعهد بعدم تكرار ذلك بشهود من أهله وأهلها".

ونبه "المناحي" إلى أن بعض الأسر تلزم الزوج بتقديم عوض مالي إرضاءً للزوجة، وتطييبًا لخاطرها، وتكفيرًا عن ضربه لزوجته.

وشدد على أهمية الاحتفاظ بتقرير طبي في بيت أهل الزوجة يثبت تعرضها للعنف، حتى لو تم الصلح مع زوجها، فقد تحتاج إليه مع تعقد الأمور مع الزوج، ووصلوها إلى القضاء والمحاكم.

وطالب "المناحي" بتوفير الرعاية النفسية للزوجة المعنفة وللأبناء إذا لزم الأمر، فالعنف الموجه يولد أبناء مضطربين نفسيًا.

واختتم حديثه قائلاً إن معظم حالات الضرب المبرح تصدر إما من زوج متعاطٍ أو مدمن مخدرات أو كحول، أو يعاني بعض الاضطرابات النفسية كالاكتئاب الحاد أو الفصام.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,852
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,626
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,722
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,402

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة