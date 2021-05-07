تعرَّف على حصاد النجاحات لوزارة الداخلية على مدار أسبوع

استحداث إدارة النشاطات البحرية بمديرية حرس الحدود

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر" فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى أمر خادم الحرمين الشريفين، بمنح الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، وشاح الملك عبدالعزيز، ونائب وزير الداخلية وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، كما صدر أمره الكريم بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية.

واستعرض تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد، باستحداث وزارة الداخلية إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود من خلال التعاون والتنسيق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية، وذلك تحقيقاً لأهداف برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لمقومات السياحة في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى التوجيهات من القيادة الحكيمة بتسهيل رحلة ضيوف الرحمن إلى المملكة من بلادهم، أسهمت وزارة الداخلية من خلال مبادرة طريق مكة بإنهاء إجراءات دخول (280) ألف حاج للمملكة في بلدانهم، والمحافظة على أمنهم وسلامتهم تحقيقاً لأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.

وتضمن الفيديو رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، حفل تخريج (1590) خريجاً من طلبة كلية الملك فهد الأمنية من الدورة التأهيلية (50) للضباط الجامعيين، والدفعة (62) من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعتين (9) و(10) من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للعام الدراسي 1442هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.

وأورد الفيديو قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م.

وكشف المقطع عن قيام حرس الحدود بإحباط محاولة تهريب (961) كيلو جراماً في منطقة جازان، منها (515) كيلو جراماً تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وضبط (44.7) طن من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على جميع المتورطين فيها وعددهم (47) متهماً.

وتضمن الفيديو إدراج منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" لخدمة "فُرِجَتْ" في تطبيق "أبشر أفراد الجديد"، والتي تُمكن أهل الخير المتبرعين من مساعدة المحكوم عليهم في قضايا مالية غير جنائية، وسداد ديونهم بشكل آمن.

واستعرض الفيديو إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي عبر منصة (أبشر - توظيف).

وأشار إلى ضبط القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية بالأمن العام (146) مخالفاً لنظام البيئة والرعي والمراعي، ونهل الرمال وتجريف التربة، في عدد من مناطق المملكة.

واستعرض رصد (25639) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 13 حتى 19 / 9 / 1442 هـ.

وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، (392643) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل (56091) اتصالاً لكل يوم.