"العويس": ترتيبنا في الدوري غير لائق ..ووكيل أعمالي لديه خبر العقد

قال حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم محمد العويس ( العائد من الإصابة ) إن موقع فريقه في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لا يليق بفريق كبير كالأهلي .

جاء ذلك بعد خسارة الأهلي، اليوم الاثنين، أمام الرائد بهدف دون مقابل، في ختام الجولة 14 من دوري المحترفين .

وزاد العويس في تصريحات للناقل الرسمي: "الأهلي فريق كبير، وموقعه في جدول الترتيب حالياً لا يتناسب مع اسمه وعراقته، فريقنا معتاد على المنافسة دوماً، علينا تصحيح مسارنا خلال الفترة المقبلة".

وعن آخر المستجدات حول تجديد عقده مع الأهلي، قال:" لم يحدث أي جديد تجاه هذا الأمر، مسألة تمديد العقد تبقى بين وكيل أعمالي وإدارة النادي".