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كوريا الجنوبية: ارتفاع الحالات المصابة بكورونا إلى 10512

تسجيل 32 حالة جديدة بالفيروس

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و512 شخصًا.

وأعلن مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجّلت لليوم السابع على التوالي عددًا من الحالات الجديدة يبلغ 50 حالة أو أقل، وهو انخفاض حاد من ذروة الإصابة يوم 29 فبراير الذي بلغ عدد الحالات فيه 909 أشخاص.

وأضاف المركز أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 214 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 7368 حالة، بزيادة 125 عن اليوم السابق.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: ارتفاع الحالات المصابة بكورونا إلى 10512
سبق

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و512 شخصًا.

وأعلن مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجّلت لليوم السابع على التوالي عددًا من الحالات الجديدة يبلغ 50 حالة أو أقل، وهو انخفاض حاد من ذروة الإصابة يوم 29 فبراير الذي بلغ عدد الحالات فيه 909 أشخاص.

وأضاف المركز أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 214 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 7368 حالة، بزيادة 125 عن اليوم السابق.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:36 AM

كوريا الجنوبية: ارتفاع الحالات المصابة بكورونا إلى 10512

تسجيل 32 حالة جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و512 شخصًا.

وأعلن مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجّلت لليوم السابع على التوالي عددًا من الحالات الجديدة يبلغ 50 حالة أو أقل، وهو انخفاض حاد من ذروة الإصابة يوم 29 فبراير الذي بلغ عدد الحالات فيه 909 أشخاص.

وأضاف المركز أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 214 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 7368 حالة، بزيادة 125 عن اليوم السابق.

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