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"الانضباط": إيقاف "أميسي" مباراتين .. وتغريم رئيس نادٍ

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف سيدريك أميسي لاعب فريق التعاون مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، نظير قيامه عند الدقيقة (72) من المباراة، بارتكاب سلوكٍ مشين تجاه لاعب من الفريق المنافس، الأمر الذي استدعى طرده مباشرةً من قبل حكم المباراة خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء.

كما قررت اللجنة تغريم فريق الشعلة مبلغ عشرة آلاف ريال بعد نيل ستة من لاعبيه على بطاقة صفراء أمام فريق الجبلين.

وغرمت اللجنة سعود الحربي رئيس نادي أحد مبلغ 15 ألف ريال، وذلك بعد نزوله لأرضية الملعب في مباراة فريقه أمام الأنصار.

لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الانضباط": إيقاف "أميسي" مباراتين .. وتغريم رئيس نادٍ
سبق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف سيدريك أميسي لاعب فريق التعاون مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، نظير قيامه عند الدقيقة (72) من المباراة، بارتكاب سلوكٍ مشين تجاه لاعب من الفريق المنافس، الأمر الذي استدعى طرده مباشرةً من قبل حكم المباراة خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء.

كما قررت اللجنة تغريم فريق الشعلة مبلغ عشرة آلاف ريال بعد نيل ستة من لاعبيه على بطاقة صفراء أمام فريق الجبلين.

وغرمت اللجنة سعود الحربي رئيس نادي أحد مبلغ 15 ألف ريال، وذلك بعد نزوله لأرضية الملعب في مباراة فريقه أمام الأنصار.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
05:47 PM

"الانضباط": إيقاف "أميسي" مباراتين .. وتغريم رئيس نادٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,362

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف سيدريك أميسي لاعب فريق التعاون مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، نظير قيامه عند الدقيقة (72) من المباراة، بارتكاب سلوكٍ مشين تجاه لاعب من الفريق المنافس، الأمر الذي استدعى طرده مباشرةً من قبل حكم المباراة خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء.

كما قررت اللجنة تغريم فريق الشعلة مبلغ عشرة آلاف ريال بعد نيل ستة من لاعبيه على بطاقة صفراء أمام فريق الجبلين.

وغرمت اللجنة سعود الحربي رئيس نادي أحد مبلغ 15 ألف ريال، وذلك بعد نزوله لأرضية الملعب في مباراة فريقه أمام الأنصار.

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