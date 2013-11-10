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"أرامكو": تحديد سعر الطرح النهائي وعدد الأسهم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر

المسودة لا تتضمن عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها أو نطاق سعر الطرح النهائي

ذكرت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الذي خصصته بالطرح العام الأولي للاكتتاب أن مسودة نشرة الإصدار الأولية ستكون متاحة للمؤسسات المكتتبة المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وللمكتتبين الأفراد المشاركين في الطرح.

ولا تتضمن المسودة عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها في الطرح أو نطاق سعر الطرح النهائي، وسيتم إعلان النسخة النهائية للنشرة التي ستتضمن سعر الطرح النهائي، وعدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها، ونسبة تلك الأسهم التي سيتم بيعها من رأس مال، ونشرها بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي.

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت مساء أمس إصدار نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية "تداول".

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).

اكتتاب أرامكو أرامكو السعودية أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو": تحديد سعر الطرح النهائي وعدد الأسهم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر
سبق

ذكرت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الذي خصصته بالطرح العام الأولي للاكتتاب أن مسودة نشرة الإصدار الأولية ستكون متاحة للمؤسسات المكتتبة المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وللمكتتبين الأفراد المشاركين في الطرح.

ولا تتضمن المسودة عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها في الطرح أو نطاق سعر الطرح النهائي، وسيتم إعلان النسخة النهائية للنشرة التي ستتضمن سعر الطرح النهائي، وعدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها، ونسبة تلك الأسهم التي سيتم بيعها من رأس مال، ونشرها بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي.

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت مساء أمس إصدار نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية "تداول".

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
01:25 AM

"أرامكو": تحديد سعر الطرح النهائي وعدد الأسهم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر

المسودة لا تتضمن عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها أو نطاق سعر الطرح النهائي

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حامد العلي - الظهران
6
10,481

ذكرت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الذي خصصته بالطرح العام الأولي للاكتتاب أن مسودة نشرة الإصدار الأولية ستكون متاحة للمؤسسات المكتتبة المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وللمكتتبين الأفراد المشاركين في الطرح.

ولا تتضمن المسودة عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها في الطرح أو نطاق سعر الطرح النهائي، وسيتم إعلان النسخة النهائية للنشرة التي ستتضمن سعر الطرح النهائي، وعدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها، ونسبة تلك الأسهم التي سيتم بيعها من رأس مال، ونشرها بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي.

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت مساء أمس إصدار نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية "تداول".

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).

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