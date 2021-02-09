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خطير على القلب.. طبيب يحذر من تناول "شاي تخسيس"

هيئة الغذاء: يؤدي للأدمان أو الهلوسة وتغيّر المزاج والاكتئاب

جدد استشاري وأستاذ أمراض القلب د. خالد النمر، ما حذرت منه هيئة الغذاء والدواء قبل عدة سنوات عن منتجات يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تساعد في تخفيف الوزن، وذلك لاحتوائها على مواد مضرة بصحة الإنسان.

ودعا الدكتور "النمر" لعدم استخدام شاهي (بايوجي بلس) للتخسيس لسبب احتوائه على مادة السيبوترامين المحذر منها دوليًا لخطورتها على القلب.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد حذرت قبل عدة سنوات المستهلك من منتجات تخفيف الوزن (التخسيس)، التي يتم الإعلان عنها وبيعها من قِبل مجهولين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل منتج natural max slimming ومنتج قهوة lose weight coffee وشاي (Paiyouji plus )، وغيرها من المنتجات، حيث إن هذه المنتجات تحتوي على كميات كبيرة من بعض مشتقات مادة الأمفيتامين التي سبق منع استخدامها لخطورتها على القلب وتسببها في الإدمان.


وأوضحت حينها أنه يمكن ملاحظة أعراض هذه المادة عند بداية الاستخدام بفقدان الشهية واضطراب دقات القلب وجفاف الفم والعصبية والنشاط الزائد، وبعد الاستمرار في الاستخدام لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع ثم التوقف، تظهر على المستخدم الأعراض الانسحابية مثل الهلوسة وتغيّر المزاج والاكتئاب وبعض الأعراض الذهنية والنفسية.

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خطير على القلب.. طبيب يحذر من تناول "شاي تخسيس"
سبق

جدد استشاري وأستاذ أمراض القلب د. خالد النمر، ما حذرت منه هيئة الغذاء والدواء قبل عدة سنوات عن منتجات يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تساعد في تخفيف الوزن، وذلك لاحتوائها على مواد مضرة بصحة الإنسان.

ودعا الدكتور "النمر" لعدم استخدام شاهي (بايوجي بلس) للتخسيس لسبب احتوائه على مادة السيبوترامين المحذر منها دوليًا لخطورتها على القلب.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد حذرت قبل عدة سنوات المستهلك من منتجات تخفيف الوزن (التخسيس)، التي يتم الإعلان عنها وبيعها من قِبل مجهولين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل منتج natural max slimming ومنتج قهوة lose weight coffee وشاي (Paiyouji plus )، وغيرها من المنتجات، حيث إن هذه المنتجات تحتوي على كميات كبيرة من بعض مشتقات مادة الأمفيتامين التي سبق منع استخدامها لخطورتها على القلب وتسببها في الإدمان.


وأوضحت حينها أنه يمكن ملاحظة أعراض هذه المادة عند بداية الاستخدام بفقدان الشهية واضطراب دقات القلب وجفاف الفم والعصبية والنشاط الزائد، وبعد الاستمرار في الاستخدام لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع ثم التوقف، تظهر على المستخدم الأعراض الانسحابية مثل الهلوسة وتغيّر المزاج والاكتئاب وبعض الأعراض الذهنية والنفسية.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
10:29 PM

خطير على القلب.. طبيب يحذر من تناول "شاي تخسيس"

هيئة الغذاء: يؤدي للأدمان أو الهلوسة وتغيّر المزاج والاكتئاب

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
20,707

جدد استشاري وأستاذ أمراض القلب د. خالد النمر، ما حذرت منه هيئة الغذاء والدواء قبل عدة سنوات عن منتجات يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تساعد في تخفيف الوزن، وذلك لاحتوائها على مواد مضرة بصحة الإنسان.

ودعا الدكتور "النمر" لعدم استخدام شاهي (بايوجي بلس) للتخسيس لسبب احتوائه على مادة السيبوترامين المحذر منها دوليًا لخطورتها على القلب.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد حذرت قبل عدة سنوات المستهلك من منتجات تخفيف الوزن (التخسيس)، التي يتم الإعلان عنها وبيعها من قِبل مجهولين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل منتج natural max slimming ومنتج قهوة lose weight coffee وشاي (Paiyouji plus )، وغيرها من المنتجات، حيث إن هذه المنتجات تحتوي على كميات كبيرة من بعض مشتقات مادة الأمفيتامين التي سبق منع استخدامها لخطورتها على القلب وتسببها في الإدمان.


وأوضحت حينها أنه يمكن ملاحظة أعراض هذه المادة عند بداية الاستخدام بفقدان الشهية واضطراب دقات القلب وجفاف الفم والعصبية والنشاط الزائد، وبعد الاستمرار في الاستخدام لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع ثم التوقف، تظهر على المستخدم الأعراض الانسحابية مثل الهلوسة وتغيّر المزاج والاكتئاب وبعض الأعراض الذهنية والنفسية.

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