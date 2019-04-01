الدول العربية حالت دون نقل 40 سفارة إلى القدس

"ذكي" قال: جهود تبذل لمنع أي دولة من أن تحذو حذو واشنطن

كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم (الاثنين)، أن جهود الدول العربية حالت دون نقل 40 دولة لسفاراتها إلى مدينة القدس.

وقال "ذكي" في تصريح لقناة "الحدث": "إن جهودًا عربية مشتركة تبذل حالياً مع المجتمع الدولي لمنع أي دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى القدس".

وشدد على أن فلسطين ليست وحيدة وتقف بجوارها كل الدول العربية، وحين تتوفر الإرادة السياسية للدول العربية يتحقق الكثير.

وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان باطل.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل دول العالم رفضته، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنصب نفسها القائمة بأعمال القانوني الدولي.