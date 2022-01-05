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تعرض آليات للتخريب.. مجهولون يهاجمون قوات حفظ السلام بجنوب لبنان

"آرديل" دعت بيروت إلى إجراء تحقيق سريع وشامل

أعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات اليونيفيل كانديس آرديل، اليوم الأربعاء، تعرّض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان لهجوم ليل الثلاثاء من قبل مجهولين، وهو ما أسفر عن تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب.

وقالت "آرديل" في بيان: "تدين اليونيفيل الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي، كما تدين اليونيفيل الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها".

وأضافت: "على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية، للقيام بدورية روتينية".

ودعت "آرديل" السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل، ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

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تعرض آليات للتخريب.. مجهولون يهاجمون قوات حفظ السلام بجنوب لبنان
سبق

أعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات اليونيفيل كانديس آرديل، اليوم الأربعاء، تعرّض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان لهجوم ليل الثلاثاء من قبل مجهولين، وهو ما أسفر عن تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب.

وقالت "آرديل" في بيان: "تدين اليونيفيل الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي، كما تدين اليونيفيل الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها".

وأضافت: "على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية، للقيام بدورية روتينية".

ودعت "آرديل" السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل، ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:13 PM

تعرض آليات للتخريب.. مجهولون يهاجمون قوات حفظ السلام بجنوب لبنان

"آرديل" دعت بيروت إلى إجراء تحقيق سريع وشامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات اليونيفيل كانديس آرديل، اليوم الأربعاء، تعرّض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان لهجوم ليل الثلاثاء من قبل مجهولين، وهو ما أسفر عن تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب.

وقالت "آرديل" في بيان: "تدين اليونيفيل الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي، كما تدين اليونيفيل الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها".

وأضافت: "على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية، للقيام بدورية روتينية".

ودعت "آرديل" السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل، ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

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