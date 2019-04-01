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"تعليم عنيزة" يودع المباني المستأجرة ويستقبل مشروعات جديدة

خطة عمل استمرت 3 أعوام حتى تم تسليم آخر مبنى الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة تعليم عنيزة، تخلصها من آخر مبنى مستأجر الأسبوع الماضي بعد خطة عمل استمرت لـ٣ أعوام، أسهمت بتسريع المشروعات المتعثرة فتم تسليم ٤٠ مبنى حكوميًا للبنين والبنات، ليكون تعليم عنيزة من أوائل الإدارات التعليمية على مستوى المملكة التي أنهت التعاقدات مع المباني المستأجرة حسب تطلعات الوزارة، يضاف لهذا الإنجاز حصولهم على ٩ جوائز في التميز.

واستقبل أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أمس، مدير تعليم عنيزة محمد الفريح وشكر لهم جهودهم التعليمية والعملية التي دعمت رؤية الدولة ودفعت بعجلة النمو التعليمي وتوفير مبانٍ حكومية مهيأة ومجهزة للمستفيدين من الذكور والإناث كذلك مناسبة للهيئتين التعليمية والإدارية.

واحتفل "تعليم عنيزة" أول أمس بهذه المناسبة تحت شعار "عنيزة بلا مبانٍ مستأجرة"، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، خلال لقاء قادة العمل التعليمي في المملكة والذي استضافته إدارة التعليم بعنيزة، حيث بلغ عدد المدارس المستأجرة التي تم إخلاؤها والاستغناء عنها ٦٧ مدرسة بقيمة إيجارية مقدارها ١١،٠٧٨،١٠٠ ريال، فيما بلغ عدد المشروعات التي تم استلامها ٤٠ مشروعًا تعليميًا بقيمة بلغت ١٩٠،٢٦٠،٥٤١ ريالاً و١٦ قطعة أرض معدة لإقامة مشروعات تعليمية بقيمة ٤٥،٧٤٦،٨٥٢ ريالاً وذلك في فترة زمنية لم تتجاوز الـ ٣ أعوام.

كما كرّم نائب وزير التعليم إدارة شؤون المباني بتعليم عنيزة تقديرًا لجهودها في تحقيق رؤية "عنيزة بلا مبانٍ مستأجرة"، كما كرّم إدارة الشؤون المالية والإدارية بتعليم عنيزة لتحقيقها المركز الأول في الاستفادة الأمثل من الميزانية.

وقال مدير التعليم محمد الفريح: "كان تعليم عنيزة مبادرًا ورسمنا خطط عمل مكثفة على أكثر من جانب فلم نتخلص من هذه المباني، إلا بعد توفير مبانٍ حكومية مجهزة ومهيأة لاستقبال الطلاب فكان عملنا بالتوازي نكافئ بين الجانبين ونتابع مع المقاولين ونحاسب المتعثر حتى تسلمنا مشروعات جديدة في وقت وجيز، فالهدف ليس توفير مبالغ فقط بل توفير مدارس حكومية مدعومة ومجهزة.

واختتم: نشكر وزارة التعليم على متابعتها للعمل لحظة بلحظة كما أن حضور نائب الوزير يمثل لنا داعمًا كبيرًا لمواصلة الخطط ودعم البيئة التعليمية وأثمن كثيرًا جهود زملائي في الإدارة بلا استثناء، كما أن تكريم الأمير هذا أيضًا محفز كبير يجعلنا نضاعف الجهود للرقي بالمنظومة التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم عنيزة" يودع المباني المستأجرة ويستقبل مشروعات جديدة
سبق

أعلنت إدارة تعليم عنيزة، تخلصها من آخر مبنى مستأجر الأسبوع الماضي بعد خطة عمل استمرت لـ٣ أعوام، أسهمت بتسريع المشروعات المتعثرة فتم تسليم ٤٠ مبنى حكوميًا للبنين والبنات، ليكون تعليم عنيزة من أوائل الإدارات التعليمية على مستوى المملكة التي أنهت التعاقدات مع المباني المستأجرة حسب تطلعات الوزارة، يضاف لهذا الإنجاز حصولهم على ٩ جوائز في التميز.

واستقبل أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أمس، مدير تعليم عنيزة محمد الفريح وشكر لهم جهودهم التعليمية والعملية التي دعمت رؤية الدولة ودفعت بعجلة النمو التعليمي وتوفير مبانٍ حكومية مهيأة ومجهزة للمستفيدين من الذكور والإناث كذلك مناسبة للهيئتين التعليمية والإدارية.

واحتفل "تعليم عنيزة" أول أمس بهذه المناسبة تحت شعار "عنيزة بلا مبانٍ مستأجرة"، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، خلال لقاء قادة العمل التعليمي في المملكة والذي استضافته إدارة التعليم بعنيزة، حيث بلغ عدد المدارس المستأجرة التي تم إخلاؤها والاستغناء عنها ٦٧ مدرسة بقيمة إيجارية مقدارها ١١،٠٧٨،١٠٠ ريال، فيما بلغ عدد المشروعات التي تم استلامها ٤٠ مشروعًا تعليميًا بقيمة بلغت ١٩٠،٢٦٠،٥٤١ ريالاً و١٦ قطعة أرض معدة لإقامة مشروعات تعليمية بقيمة ٤٥،٧٤٦،٨٥٢ ريالاً وذلك في فترة زمنية لم تتجاوز الـ ٣ أعوام.

كما كرّم نائب وزير التعليم إدارة شؤون المباني بتعليم عنيزة تقديرًا لجهودها في تحقيق رؤية "عنيزة بلا مبانٍ مستأجرة"، كما كرّم إدارة الشؤون المالية والإدارية بتعليم عنيزة لتحقيقها المركز الأول في الاستفادة الأمثل من الميزانية.

وقال مدير التعليم محمد الفريح: "كان تعليم عنيزة مبادرًا ورسمنا خطط عمل مكثفة على أكثر من جانب فلم نتخلص من هذه المباني، إلا بعد توفير مبانٍ حكومية مجهزة ومهيأة لاستقبال الطلاب فكان عملنا بالتوازي نكافئ بين الجانبين ونتابع مع المقاولين ونحاسب المتعثر حتى تسلمنا مشروعات جديدة في وقت وجيز، فالهدف ليس توفير مبالغ فقط بل توفير مدارس حكومية مدعومة ومجهزة.

واختتم: نشكر وزارة التعليم على متابعتها للعمل لحظة بلحظة كما أن حضور نائب الوزير يمثل لنا داعمًا كبيرًا لمواصلة الخطط ودعم البيئة التعليمية وأثمن كثيرًا جهود زملائي في الإدارة بلا استثناء، كما أن تكريم الأمير هذا أيضًا محفز كبير يجعلنا نضاعف الجهود للرقي بالمنظومة التعليمية.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
09:54 PM

"تعليم عنيزة" يودع المباني المستأجرة ويستقبل مشروعات جديدة

خطة عمل استمرت 3 أعوام حتى تم تسليم آخر مبنى الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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أعلنت إدارة تعليم عنيزة، تخلصها من آخر مبنى مستأجر الأسبوع الماضي بعد خطة عمل استمرت لـ٣ أعوام، أسهمت بتسريع المشروعات المتعثرة فتم تسليم ٤٠ مبنى حكوميًا للبنين والبنات، ليكون تعليم عنيزة من أوائل الإدارات التعليمية على مستوى المملكة التي أنهت التعاقدات مع المباني المستأجرة حسب تطلعات الوزارة، يضاف لهذا الإنجاز حصولهم على ٩ جوائز في التميز.

واستقبل أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أمس، مدير تعليم عنيزة محمد الفريح وشكر لهم جهودهم التعليمية والعملية التي دعمت رؤية الدولة ودفعت بعجلة النمو التعليمي وتوفير مبانٍ حكومية مهيأة ومجهزة للمستفيدين من الذكور والإناث كذلك مناسبة للهيئتين التعليمية والإدارية.

واحتفل "تعليم عنيزة" أول أمس بهذه المناسبة تحت شعار "عنيزة بلا مبانٍ مستأجرة"، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، خلال لقاء قادة العمل التعليمي في المملكة والذي استضافته إدارة التعليم بعنيزة، حيث بلغ عدد المدارس المستأجرة التي تم إخلاؤها والاستغناء عنها ٦٧ مدرسة بقيمة إيجارية مقدارها ١١،٠٧٨،١٠٠ ريال، فيما بلغ عدد المشروعات التي تم استلامها ٤٠ مشروعًا تعليميًا بقيمة بلغت ١٩٠،٢٦٠،٥٤١ ريالاً و١٦ قطعة أرض معدة لإقامة مشروعات تعليمية بقيمة ٤٥،٧٤٦،٨٥٢ ريالاً وذلك في فترة زمنية لم تتجاوز الـ ٣ أعوام.

كما كرّم نائب وزير التعليم إدارة شؤون المباني بتعليم عنيزة تقديرًا لجهودها في تحقيق رؤية "عنيزة بلا مبانٍ مستأجرة"، كما كرّم إدارة الشؤون المالية والإدارية بتعليم عنيزة لتحقيقها المركز الأول في الاستفادة الأمثل من الميزانية.

وقال مدير التعليم محمد الفريح: "كان تعليم عنيزة مبادرًا ورسمنا خطط عمل مكثفة على أكثر من جانب فلم نتخلص من هذه المباني، إلا بعد توفير مبانٍ حكومية مجهزة ومهيأة لاستقبال الطلاب فكان عملنا بالتوازي نكافئ بين الجانبين ونتابع مع المقاولين ونحاسب المتعثر حتى تسلمنا مشروعات جديدة في وقت وجيز، فالهدف ليس توفير مبالغ فقط بل توفير مدارس حكومية مدعومة ومجهزة.

واختتم: نشكر وزارة التعليم على متابعتها للعمل لحظة بلحظة كما أن حضور نائب الوزير يمثل لنا داعمًا كبيرًا لمواصلة الخطط ودعم البيئة التعليمية وأثمن كثيرًا جهود زملائي في الإدارة بلا استثناء، كما أن تكريم الأمير هذا أيضًا محفز كبير يجعلنا نضاعف الجهود للرقي بالمنظومة التعليمية.

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